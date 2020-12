EÚ si objednala ďalších 80 miliónov dávok vakcíny od Moderny

Brusel 18. decembra (TASR) - Európska komisia si objednala ďalších 80 miliónov dávok vakcíny proti koronavírusu od americkej spoločnosti Moderna. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na vyhlásenie spoločnosti.



Euroblok už prednedávnom podpísal zmluvu na nákup 80 miliónov dávok očkovacej látky od Moderny s možnosťou opätovného nákupu rovnakého počtu vakcín. V piatok sa tak celková objednávka zo strany EÚ zvýšila na 160 miliónov dávok.



Prvé zásielky vakcín od Moderny by do krajín EÚ mali doraziť začiatkom budúceho roka. Najskôr ich však musí schváliť Európska lieková agentúra (EMA). Tá vo štvrtok oznámila, že svoje rozhodnutie v tejto veci oznámi 6. januára.



Predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová vo štvrtok oznámila, že očkovanie vakcínou od firiem Pfizer-BioNTech sa v krajinách EÚ spustí 27. decembra. Hromadnému očkovaniu musí však takisto predchádzať schválenie tejto vakcíny na európskom trhu, ktoré má EMA oznámiť 21. decembra. EÚ má so spoločnosťami uzatvorenú zmluvu na nákup 200 miliónov dávok vakcíny.