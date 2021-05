EÚ si predvolala bieloruského veľvyslanca pre pristátie v Minsku

Brusel 24. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) si predvolala v pondelok bieloruského veľvyslanca, aby odsúdila "neprípustné" vynútené pristátie civilného lietadla v Minsku a následné zadržanie bieloruského novinára Ramana Prataseviča. Informuje o tom agentúra AFP.



"Veľvyslanec (Alexandr) Michnevič bol informovaný o ostrom odsúdení zo strany inštitúcií EÚ a členských štátov EÚ v súvislosti s donucovacím činom, ktorým bieloruské úrady ohrozili bezpečnosť pasažierov a posádky," uvádza sa vo vyhlásení, ktoré vydali krátko pred mimoriadnym summitom lídrov EÚ k rokovaniam o sankciách v Bruseli.



Michneviča, stáleho predstaviteľa pri Európskej únii a NATO, si v súvislosti so záležitosťou predvolalo aj belgické ministerstvo zahraničných vecí, keďže pôsobí aj ako veľvyslanec v Belgicku, píše AFP.



Európska únia a NATO požadujú medzinárodné vyšetrovanie núteného pristátia lietadla spoločnosti Ryanair letiaceho z Atén do Vilniusu, ktoré bieloruské úrady v nedeľu prinútili pristáť v Minsku. Podľa tlačovej agentúry Reuters to v pondelok potvrdil šéf európskej diplomacie Josep Borrell.



Bieloruské úrady v nedeľu pre údajnú bezpečnostnú hrozbu za použitia vojenskej stíhačky prinútili na letisku v Minsku núdzovo pristáť civilné lietadlo, aby následne zadržali novinára a aktivistu Ramana Prataseviča.