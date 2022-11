EÚ si pripomína Európsky deň rovnakého odmeňovania

Brusel 15. novembra (TASR) - Európsky deň rovnakého odmeňovania pripadne tento rok na utorok 15. novembra. V praxi to znamená, že v 27-člennej Európskej únii ženy až do konca roka pracujú zadarmo, pretože rozdiel v ich platoch oproti mužom je na úrovni 13 percent. Na informáciu belgickej televíznej stanice RTBF upozornil spravodajca TASR.



Európsky deň rovnakého odmeňovania pripadá na deň, keď ženy v EÚ symbolicky prestávajú dostávať výplatu za rovnakú prácu v porovnaní so svojimi mužskými kolegami.



Vlani pripadol Európsky deň rovnosti v odmeňovaní na 10. novembra. Celosvetovo deň rovnakého odmeňovania pripadol v priemere na 18. septembra. To značí, že v EÚ sú na to ženy v tomto smere lepšie ako v iných častiach sveta, prevládajú však značné rozdiely medzi členskými štátmi. Na Slovensku v roku 2022 bol týmto dňom 4. november.



Podľa údajov Európskej komisie 13-percentnýn rozdielom znamená, že ženy voči mužom v EÚ sú ukrátené o jeden a pol mesačného platu.



"Môžeme povedať, že posledných 13 percent roka je pre pracujúce ženy nezaplatených," vysvetlila Julie Van Garsseová, z organizácie ZIJkant, ktorá sa venuje téme rodovej rovnosti. Toto združenie úzko spolupracuje so Stranou európskych socialistov (PES), ktorá dlhodobo poukazuje na znevýhodnenie žien na európskom trhu práce.



Podľa RTBF má rozdiel v odmeňovaní medzi ženami a mužmi viacero dôvodov: väčšie zastúpenie mužov na vysoko zodpovedných pozíciách a nadmerné zastúpenie žien v slabšie platených sektoroch ako sú školstvo alebo zdravotníctvo. Viac žien ako mužov tiež pracuje na čiastočný úväzok, pretože sa starajú o deti alebo starších členov domácnosti. Ženy tiež často čelia problému tzv. skleneného stropu, keď za rovnakú prácu alebo prácu rovnakej hodnoty sú platené menej ako muži. To má dominový efekt aj na ich dôchodky, ktoré sú preto nižšie.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)