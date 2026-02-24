< sekcia Zahraničie
EÚ si pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu
Von der Leyenová a Costa sa v Kyjeve zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli pri príležitosti výročia začiatku vojny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel/Kyjev 24. februára (TASR) - Cesta predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej a predsedu Európskej rady Antónia Costu do Kyjeva, mimoriadne zasadnutie Európskeho parlamentu v Bruseli či budovy inštitúcií rozsvietené vo farbách ukrajinskej vlajky - takto si Európska únia v utorok pripomína štvrté výročie začiatku ruskej invázie na Ukrajinu. Potvrdením pokračujúcej solidarity bloku s vojnou zmietanou krajinou malo byť prijatie 20. balíka sankcií proti Rusku, členské štáty sa však zatiaľ na jeho schválení nedohodli. Maďarsko navyše oznámilo, že bude blokovať už dohodnutú pôžičku pre Kyjev vo výške 90 miliárd eur na roky 2026 až 2027, informuje TASR.
Von der Leyenová a Costa sa v Kyjeve zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli pri príležitosti výročia začiatku vojny a navštívia miesto, kde ruské raketové útoky poškodili energetickú infraštruktúru. Stretnú sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr sa zúčastnia zasadnutia tzv. koalície ochotných. Táto schôdzka má opätovne potvrdiť záväzok 35 zúčastnených krajín podporovať Ukrajinu pri dosahovaní trvalého a spravodlivého mieru a pri posilňovaní bezpečnosti Ukrajiny i celej Európy.
„Vo februári 2022 Rusko začalo nevyprovokovanú, neodôvodnenú a nezákonnú vojnu proti Ukrajine, čím porušilo jej suverenitu a medzinárodné právo. Od toho dňa EÚ pevne stojí v solidarite s Ukrajincami... Po štyroch rokoch opätovne potvrdzujeme, že naša podpora zostáva silná, jednotná a neochvejná,“ vyhlásil Costa.
Europoslanci sa o 10.15 h v Bruseli stretnú na mimoriadnom plenárnom zasadnutí. Po prejave prezidenta Zelenského prostredníctvom videoprenosu budú diskutovať o najnovšom vývoji ruskej agresie a o európskom príspevku k spravodlivému mieru a trvalej bezpečnosti na Ukrajine. Hlasovať sa bude aj o uznesení. „Našim odvážnym priateľom na Ukrajine: už štyri roky inšpirujete svojou vytrvalosťou a odvahou celý svet... Nie ste sami,“ odkázala predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová.
Na znak solidarity sa už v pondelok večer viaceré budovy inštitúcií EÚ rozsvietili vo farbách ukrajinskej vlajky.
Od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022 poskytla EÚ Ukrajine podporu vo výške 194,9 miliardy eur. Obrana Ukrajiny je zároveň pilierom hlavného obranného nástroja Únie – Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu (SAFE) s rozpočtom 150 miliárd eur, pripomenula Európska komisia.
Von der Leyenová a Costa sa v Kyjeve zúčastnia na oficiálnom pietnom ceremoniáli pri príležitosti výročia začiatku vojny a navštívia miesto, kde ruské raketové útoky poškodili energetickú infraštruktúru. Stretnú sa aj s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským a neskôr sa zúčastnia zasadnutia tzv. koalície ochotných. Táto schôdzka má opätovne potvrdiť záväzok 35 zúčastnených krajín podporovať Ukrajinu pri dosahovaní trvalého a spravodlivého mieru a pri posilňovaní bezpečnosti Ukrajiny i celej Európy.
„Vo februári 2022 Rusko začalo nevyprovokovanú, neodôvodnenú a nezákonnú vojnu proti Ukrajine, čím porušilo jej suverenitu a medzinárodné právo. Od toho dňa EÚ pevne stojí v solidarite s Ukrajincami... Po štyroch rokoch opätovne potvrdzujeme, že naša podpora zostáva silná, jednotná a neochvejná,“ vyhlásil Costa.
Europoslanci sa o 10.15 h v Bruseli stretnú na mimoriadnom plenárnom zasadnutí. Po prejave prezidenta Zelenského prostredníctvom videoprenosu budú diskutovať o najnovšom vývoji ruskej agresie a o európskom príspevku k spravodlivému mieru a trvalej bezpečnosti na Ukrajine. Hlasovať sa bude aj o uznesení. „Našim odvážnym priateľom na Ukrajine: už štyri roky inšpirujete svojou vytrvalosťou a odvahou celý svet... Nie ste sami,“ odkázala predsedníčka europarlamentu Roberta Metsolová.
Na znak solidarity sa už v pondelok večer viaceré budovy inštitúcií EÚ rozsvietili vo farbách ukrajinskej vlajky.
Od začiatku ruskej invázie 24. februára 2022 poskytla EÚ Ukrajine podporu vo výške 194,9 miliardy eur. Obrana Ukrajiny je zároveň pilierom hlavného obranného nástroja Únie – Nástroja bezpečnostnej akcie pre Európu (SAFE) s rozpočtom 150 miliárd eur, pripomenula Európska komisia.