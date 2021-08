EÚ si uzná covidpasy so Severným Macedónskom, Tureckom a Ukrajinou

Brusel 19. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok prijala tri rozhodnutia, ktorými zrovnoprávnila digitálne osvedčenia o očkovaní proti COVID-19 vydané Severným Macedónskom, Tureckom a Ukrajinou s covidpasmi platnými v členských krajinách EÚ.



To znamená, že covidpasy vydávané troma susedskými krajinami budú napojené na systém EÚ overujúci ich platnosť a od piatku (20.8) budú v EÚ akceptované za rovnakých podmienok ako osvedčenia vydávané v krajinách eurobloku.



Severné Macedónsko, Turecko a Ukrajina sa zároveň dohodli s Bruselom na uznávaní covidpasov EÚ pri vycestovaní ich držiteľov do týchto krajín.



Účasť ďalších nečlenských krajín EÚ na systéme overovania osvedčení o zaočkovaní, čerstvom testovaní na koronavírus alebo prekonaní ochorenia ešte viac uľahčí bezpečné cestovanie do EÚ a z Únie do tretích európskych krajín. Začiatkom augusta sa eurokomisia dohodla na vzájomnom uznávaní covidpasov s Vatikánom a San Marínom.



Eurokomisár pre spravodlivosť Didier Reynders v tejto súvislosti privítal, že zoznam krajín, ktoré zavádzajú systém založený na digitálnom osvedčení EÚ, sa rozrastá, čo podľa jeho slov potvrdzuje, že Únia stanovuje štandardy na medzinárodnej úrovni.



Eurokomisár pre susedstvo a rozšírenie Olivér Várhelyi dodal, že to zrejme neboli posledné krajiny, ktoré sa stali súčasťou tohto mechanizmu, a naznačil, že exekutíva EÚ pokračuje v spolupráci s ďalšími krajinami s cieľom prepojiť ich osvedčenia so systémom EÚ.