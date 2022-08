EÚ skúma odpoveď Iránu na finálny návrh zmluvy o jadrovej dohode

Brusel 16. augusta (TASR) - Európska únia v utorok oznámila, že skúma odpoveď Iránu na finálny návrh zmluvy o obnovení jadrovej dohody z roku 2015. Únia, ktorá od vlani sprostredkovala rokovania medzi Iránom a ďalšími štátmi, tento návrh predstavila minulý týždeň po skončení rokovaní vo Viedni. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



Spojené štáty v pondelok informovali, že šéfa diplomacie Európskej únie Josepa Borrella už oboznámili so svojou odpoveďou na dokument, ktorý Únia predložila Washingtonu na posúdenie 8. augusta. Borrellov hovorca uviedol, že EÚ dostala odpoveď zo strany Teheránu v pondelok večer. Dodal, že Únia ju "skúma a konzultuje spolu so Spojenými štátmi a ďalšími krajinami zapojenými do spoločného komplexného akčného plánu (JCPOA)".



Iránska tlačová agentúra IRNA v pondelok zverejnila vyjadrenie nemenovaného iránskeho predstaviteľa, podľa ktorého bude dohoda schválená, ak Spojené štáty "zareagujú realisticky a flexibilne".



Británia, Čína, Francúzsko, Irán, Nemecko, Rusko a sprostredkovane aj Spojené štáty začiatkom augusta nadviazali na prerušené rokovania o oživení dohody. Po štyroch dňoch rokovaní pod patronátom EÚ sa zrodil "finálny" kompromisný návrh. Brusel vyhlásil, že očakáva naň promptnú odpoveď od Teheránu aj Washingtonu.



Irán podpísal pôvodnú dohodu so Spojenými štátmi, Britániou, Francúzskom, Nemeckom, Ruskom a Čínou v roku 2015. V rámci nej sa zaviazal obmedziť obohacovanie uránu a pripustiť k tomuto procesu dohľad inšpektorov OSN výmenou za zrušenie hospodárskych sankcií. V roku 2018 však USA rozhodnutím vtedajšieho prezidenta Donalda Trumpa jednostranne odstúpili od dohody s tým, že by ju mala nahradiť prísnejšia zmluva. Tú sa však nepodarilo vyjednať a Irán po čase začal porušovať svoje záväzky vyplývajúce z pôvodnej dohody.