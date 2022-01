EÚ skúma odpoveď Poľska na žiadosť pozastaviť disciplinárny senát

Brusel 11. januára (TASR) - Európska komisia (EK) potvrdila, že dostala od Poľska odpoveď na jej žiadosť pozastaviť pod hrozbou sankcií činnosť sporného disciplinárneho senátu najvyššieho súdu. V utorok o tom informovala agentúra Belga.



EK opakovane vyjadrila obavy, že poľský súdny disciplinárny systém nie je v súlade s právom Európskej únie a disciplinárna komora najvyššieho súdu má priveľký politický vplyv.



"Sme v procese analýzy odpovede z Varšavy," uviedol v utorok hovorca EK Christian Wigand a s tým, že analýza by mala byť hotová v krátkom čase.



Wigand zároveň avizoval, že Európska komisia pristúpi k odoslaniu prvej žiadosti o finančnú pokutu vzhľadom na to, že nie sú dôkazy o tom, že Poľsko dodržiava nariadenie Súdneho dvora EÚ zo 14. júla 2021.



Nariadenie európskej súdnej inštancie požaduje pozastavenie právomoci disciplinárnej komory rozhodovať o sudcovskej imunite a o otázkach odchodu sudcov do dôchodku, priamo uplatňovať právo EÚ na ochranu nezávislosti súdnictva alebo klásť Súdnemu dvoru EÚ ďalšie otázky týkajúce sa týchto ustanovení.



Súdny dvor EÚ vlani v októbri rozhodol, že Poľsku hrozí pokuta milión eur denne za nedodržanie nariadenia. Každá suma, ktorú Súdny dvor EÚ uloží členskému štátu, ide do spoločného rozpočtu EÚ.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)