EÚ smeruje k zníženiu emisií skleníkových plynov o 54 % do roku 2030

Brusel 28. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu informovala, že EÚ je na „dobrej ceste“ k cieľu znížiť emisie skleníkových plynov o 55 percent do roku 2030. Ak členské štáty prijmú sľúbené opatrenia, EK očakáva zníženie emisií do roku 2030 o 54 percent v porovnaní s rokom 1990. TASR o tom informuje podľa agentúr AFP a DPA.



EK členské štáty vyzvala, aby pokračovali v nastolenom kurze a plne realizovali svoje plány.



„Emisie sa od roku 1990 znížili o 37 percent, zatiaľ čo hospodárstvo vzrástlo takmer o 70 percent, čo dokazuje, že opatrenia v oblasti klímy a rast idú ruka v ruke,“ upozornil komisár EÚ pre klímu Wopke Hoekstra. „Na túto dynamiku musíme nadviazať,“ vyzval.



Podľa holandského eurokomisára sú zelené technológie a inovácie nevyhnutné pre konkurencieschopnosť priemyslu. „Náš záväzok k zelenej transformácii dáva investorom jasnú predstavu a posilňuje odolnosť a prosperitu Európy,“ myslí si Hoekstra.



Brusel poukázal aj na rozdiely medzi členskými štátmi a zdôraznil problémy s ochranou lesov a zachytávaním oxidu uhličitého. EK spomenula najmä Belgicko, Estónsko a Poľsko, ktoré ešte nepredložili svoje plány v oblasti energetiky a klímy, a vyzvala ich, aby tak „bezodkladne urobili“.



AFP pripomína, že EÚ si stanovila cieľ dosiahnuť do roku 2050 uhlíkovú neutralitu a EK navrhuje do roku 2040 znížiť emisie až o 90 percent v porovnaní s rokom 1990. Niektoré štáty, ako napríklad ČR alebo Taliansko však tento cieľ nepovažujú za realistický.