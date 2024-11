EÚ splnila cieľ dodať Ukrajine milión delostreleckých granátov

Brusel 19. novembra (TASR) - Európska únia splnila svoj cieľ dodať Ukrajine jeden milión delostreleckých granátov, oznámil v utorok šéf zahraničnej politiky bloku Josep Borrell. TASR o tom informuje podľa správy tlačovej agentúry DPA.



Munícia bola na Ukrajinu dodaná "o niekoľko mesiacov neskôr, ako sa očakávalo", priznal Borrell na tlačovej konferencii po stretnutí ministrov obrany členských krajín EÚ v Bruseli.



EÚ pôvodne plánovala dodať Ukrajine jeden milión delostreleckých granátov do konca marca. Do tohto termínu dokázala dodať len o niečo viac ako polovica plánovaného množstva a stanovila si nový termín do konca roku 2024.



Borrell povedal, že EÚ bude pokračovať v dodávkach munície na Ukrajinu, "pretože Rusko naďalej dostáva značné dodávky munície a rakiet zo Severnej Kórey a Iránu".



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj medzitým predstavil parlamentu plán na zvýšenie odolnosti krajiny aj prostredníctvom masívnych investícií do zbrojenia. Dodal, že zbrane ukrajinskej výroby sú jednou z hlavných záruk nezávislosti štátu.



Ukrajina sa s podporou Západu bráni proti ruskej vojenskej agresii od februára 2022. V utorok uplynulo 1000 dní od začiatku plnorozsahovej invázie ruských síl na územie Ukrajiny a Kyjev so súhlasom USA začal po prvý raz používať americké rakety dlhého doletu aj proti cieľom v hlbšom vnútrozemí Ruska.