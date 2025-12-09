< sekcia Zahraničie
EÚ sprísni kontroly dovážaných potravín
Cieľom je chrániť spotrebiteľov v EÚ pred týmito látkami, ale aj chrániť európskych poľnohospodárov pred konkurenčnou nevýhodou, dodal Várhelyi.
Autor TASR
Brusel 9. decembra (TASR) - Európska únia má v pláne sprísniť kontroly dovážaných potravinárskych výrobkov s cieľom zistiť, či obsahujú obzvlášť škodlivé pesticídy, ktoré sú v bloku zakázané. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
„Ak sú tieto pesticídy v EÚ zakázané z dôvodov súvisiacich s ochranou zdravia v Európe, nemali by sa nachádzať ani vo forme rezíduí v našich potravinách,“ povedal novinárom v utorok eurokomisár pre zdravie Olivér Várhelyi.
Cieľom je chrániť spotrebiteľov v EÚ pred týmito látkami, ale aj chrániť európskych poľnohospodárov pred konkurenčnou nevýhodou, dodal Várhelyi.
Eurokomisár zdôraznil, že tento krok nesúvisí s dohodou EÚ s latinskoamerickým obchodným blokom Mercosur, ktorý tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.
Správa však prichádza v čase, keď sa zintenzívňujú snahy o ratifikáciu dohody o voľnom obchode, o ktorej sa rokuje už viac ako dve desaťročia, a pred protestom poľnohospodárov plánovaným na budúci týždeň v Bruseli.
Okrem aktualizácie pravidiel EÚ týkajúcich sa stopových množstiev pesticídov v dovážaných potravinách sa Európska komisia zameriava na zvýšenie počtu auditov vykonávaných v neeurópskych krajinách, ako aj na európskych hraničných priechodoch.
„Ak sú tieto pesticídy v EÚ zakázané z dôvodov súvisiacich s ochranou zdravia v Európe, nemali by sa nachádzať ani vo forme rezíduí v našich potravinách,“ povedal novinárom v utorok eurokomisár pre zdravie Olivér Várhelyi.
Cieľom je chrániť spotrebiteľov v EÚ pred týmito látkami, ale aj chrániť európskych poľnohospodárov pred konkurenčnou nevýhodou, dodal Várhelyi.
Eurokomisár zdôraznil, že tento krok nesúvisí s dohodou EÚ s latinskoamerickým obchodným blokom Mercosur, ktorý tvoria Argentína, Brazília, Paraguaj a Uruguaj.
Správa však prichádza v čase, keď sa zintenzívňujú snahy o ratifikáciu dohody o voľnom obchode, o ktorej sa rokuje už viac ako dve desaťročia, a pred protestom poľnohospodárov plánovaným na budúci týždeň v Bruseli.
Okrem aktualizácie pravidiel EÚ týkajúcich sa stopových množstiev pesticídov v dovážaných potravinách sa Európska komisia zameriava na zvýšenie počtu auditov vykonávaných v neeurópskych krajinách, ako aj na európskych hraničných priechodoch.