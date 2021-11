EÚ sprísnila udeľovanie víz predstaviteľom bieloruského režimu

Migranti po prekročení hranice z Bieloruska do Poľska v dedine Usnarz Gorny, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Brusel 9. novembra (TASR) - Rada Európskej únie pozastavila v utorok uplatňovanie dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Bieloruskom. Informovala o tom na svojej oficiálnej webstránke s tým, že takéto rozhodnutie prijala v reakcii na prebiehajúci "hybridný útok" voči EÚ, ktorého sa dopúšťa bieloruský režim.EÚ obviňuje režim bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka z toho, že k hraniciam Poľska, Litvy a Lotyšska zámerne vysiela migrantov - pochádzajúcich z Blízkeho východu, Afganistanu či Afriky - , aby tak vyvolával chaos a spory v Únii.Migranti do zmienených krajín začali prichádzať po tom, ako Lukašenko koncom mája avizoval, že Minsk im už nebude brániť v ceste do EÚ cez svoje územie, čím reagoval na sprísnené sankcie Západu.Rada EÚ v utorok informovala, že pozastavením dohody sa vízový proces sťažuje pre predstaviteľov bieloruského režimu, nie však pre bežných občanov Bieloruska. Tí budú môcť aj naďalej využívať výhody vyplývajúce zo zmienenej dohody.Dohoda o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Bieloruskom nadobudla platnosť 1. júla 2020 súbežne s dohodou o readmisii medzi EÚ a Bieloruskom. Účelom dohody je uľahčiť vydávanie krátkodobých víz, a tým prispieť k posilneniu medziľudských kontaktov a k posilneniu spoločných hodnôt.Po politických otrasoch v Bielorusku a reštriktívnych opatreniach EÚ začalo Bielorusko v júni 2021 organizovať lety a vnútorné presuny s cieľom uľahčiť tranzit migrantov do EÚ, najprv do Litvy, neskôr do Lotyšska a Poľska.Bielorusko už 28. júna oznámilo, že pozastaví platnosť dohody o readmisii s EÚ.Kroky bieloruského režimu sú v rozpore so základnými zásadami, na základe ktorých bola uzavretá dohoda o zjednodušení vízového režimu, a idú proti záujmom EÚ, uvádza na svojej webstránke Rada EÚ.Tisícky migrantov uviazli na bieloruskej strane hraníc s Poľskom, kde aktuálne táboria vonku pri mínusových teplotách. Poľská strana očakáva, že sa čoskoro pokúsia prejsť cez hranice a na mieste dôjde k ďalším potýčkam, uvádza agentúra Reuters. Stovky migrantov sa podľa poľských úradov už v pondelok neúspešne pokúšali prejsť chránené ostnatým drôtom.