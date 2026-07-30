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EÚ sprísňuje podmienky ochrany pre ukrajinských mužov v odvodovom veku

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Zničená budova po ukrajinskom dronovom útoku v meste Elektrostaľ, v Moskovskej oblasti Ruska 18. júla 2026. Foto: TASR/AP

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Autor TASR
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Brusel 30. júla (TASR) - Členské štáty Európskej únie schválili sprísnenie pravidiel pre ukrajinských mužov utekajúcich pred vojnou s Ruskom. Muži v odvodovom veku, ktorí podľa ukrajinských predpisov nemajú právo vycestovať z krajiny, už v členských štátoch EÚ nebudú môcť využívať režim dočasnej ochrany. Pre agentúru DPA to vo štvrtok uviedol hovorca Rady EÚ, informuje TASR.





UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
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