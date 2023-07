EÚ sprísňuje sankcie voči Bielorusku, zakáže vývoz leteckých súčiastok

Brusel 26. júla (TASR) - Európska únia v stredu predbežne schválila sprísnenie sankcií voči Bielorusku. V rámci nových reštrikcií by mal byť zakázaný vývoz leteckých súčiastok a vybavenia dvojakého určenia použiteľného na vojenské účely, informovali agentúry Reuters a AFP.



Zavedenie nových sankcií, ktoré bolo zatiaľ schválené na úrovni veľvyslancov, nadobudne účinnosť, ak žiadny z členských štátov EÚ nevznesie voči predmetnému rozhodnutiu námietky do piatku 28. júla. Medzitým sa pracuje na finálnej podobe sankčných opatrení.



Uvalené sankcie sú "odpoveďou na situáciu v Bielorusku a jeho zapojenia sa do ruskej invázie na Ukrajine," uviedlo na sociálnej platforme X (bývalý Twitter) Španielsko ako predsedajúca krajina Rady Európskej únie.



V návrhu predmetného rozhodnutia EÚ, datovaného 24. júnom, s ktorým sa oboznámila agentúra Reuters, sa medzi zakázanými vývoznými položkami uvádzajú aj letecké motory a ich súčasti. Podobné opatrenia už predtým EÚ prijala aj voči Rusku, ktoré je blízkym spojencom Bieloruska.



Zároveň sa rozširuje aj zoznam bieloruských činiteľov, na ktorých sa vzťahuje zákaz vydávania víz a rozhodnutie o zmrazení majetku v jurisdikcii EÚ.



Zavedenie sankcií si vyžaduje súhlas všetkých 27 členských krajín EÚ. Poľsko a Litva presadzovali prijatie širšie koncipovaného balíka sankcií, ktoré by postihli aj bieloruský priemysel, medzi krajinami EÚ však na takýto krok zatiaľ neexistuje potrebná zhoda, uvádza Reuters.



Agentúra AFP však citovala nemenovaného diplomata, podľa ktorého budú diskusie o ďalšom sprísnení sankcií voči Minsku pokračovať aj v nasledujúcich mesiacoch.