Európska únia sprostredkovala letecký humanitárny most aj pre Haiti

Brusel 16. júla (TASR) - V rámci globálnej reakcie Európskej únie na pandémiu nového druhu koronavírusu sa vo štvrtok uskutoční letecký humanitárny most do Haiti. Cestovné náklady lietadla, ktoré odletí z belgického letiska v Liege, hradí v plnej výške Európska komisia (EK).



Let s destináciou v haitskej metropole Port-au-Prince zabezpečí 72 zdravotného materiálu, ktorý budú môcť využívať aj humanitárni partneri Európskej únie pôsobiaci v tejto krajine.



V poradí už druhý humanitárny letecký most do Haiti je súčasťou širšej série podobných operácií, ktoré Únia uskutočňuje s "kritickými oblasťami" sveta.



Leteckú pomoc pre Haiti uľahčila spolupráca Francúzska a EÚ s haitskými orgánmi.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pripomenul, že EÚ pokračuje v poskytovaní podpory tým, ktorí to počas koronakrízy najviac potrebujú.



Spresnil, že to aj prípad Haiti, kde pandémia vytvorila obrovský tlak na humanitárnu komunitu. Letecký most EÚ podľa jeho slov poskytne životne dôležitú pomoc obyvateľom v núdzi a v boji proti číreniu nákazy COVID-19 dodá potrebný zdravotnícky materiál a zabezpečí tiež pitnú vodu a hygienické potreby.



Lenarčič odkázal, že v prípade potreby bude EÚ pripravená poskytnúť Haiti aj ďalšiu humanitárnu pomoc.



Európska únia v roku 2020 podporí najzraniteľnejšie skupiny na Haiti sumou 15 miliónov eur. Z tejto sumy je päť miliónov určených na mimoriadnu potravinovú pomoc, cielenú ochranu a pripravenosť na katastrofy. Zvyšných desať miliónov eur podporí vnútroštátne úsilie zamerané na poskytovanie humanitárnej pomoci ľuďom postihnutým novým typom koronavírusu.



Komisia pripomenula, že na základe svojej zraniteľnosti voči prírodným katastrofám - zemetraseniam, hurikánom - a vysokej úrovni chudoby má Haiti obmedzené kapacity na zvládanie opakujúcich sa krízových udalostí.



Nedostatok potravín, podvýživa, epidémie opakujúcich sa chorôb, ako je cholera, a ďalšie humanitárne potreby vyvolané migračnou krízou si vyžadujú trvalú humanitárnu pomoc v tejto krajine.



spravodajca TASR Jaromír Novak