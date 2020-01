EÚ spúšťa mechanizmus na riešenie sporov s Iránom

Brusel 14. januára (TASR) - Ministri zahraničných vecí troch členských krajín EÚ - Británie, Francúzska a Nemecka -, ktoré sú signatármi jadrovej dohody s Iránom z roku 2015, spúšťajú mechanizmus na riešenie sporov zahrnutý v tejto dohode. Rozhodnutie oznámili v utorok v spoločnom stanovisku pre médiá.



Mechanizmus na riešenie sporov sa aktivuje v prípade nedodržania podmienok uvedenej medzinárodnej zmluvy.



Diplomati zdôraznili, že medzi bezpečnostné záujmy EÚ patrí presadzovanie režimu nešírenia jadrových zbraní a zabezpečenie toho, aby Irán nikdy nevyvinul jadrovú zbraň. Spoločný komplexný akčný plán (JCPoA), čiže jadrová dohoda s Iránom, to mal zabezpečiť. "Rokovali sme o JCPoA s presvedčením, že to prispeje k budovaniu dôvery vo výlučne mierový charakter iránskeho jadrového programu, ako aj k medzinárodnému mieru a bezpečnosti," uvádza sa v dokumente zaslanom médiám.



Trojica ministrov pripomenula, že európski signatári dohody (E3) a EÚ vyjadrili svoje poľutovanie a obavy z rozhodnutia Spojených štátov vystúpiť z JCPoA a opätovne uvaliť sankcie na Irán a spresnili, že EÚ od mája 2018 pracovala na zachovaní jadrovej dohody, pričom zrušila všetky predošlé sankcie súvisiace s jadrovým programom Iránu. Únia s obavami sledovala rozhodnutia Teheránu, ktorý v máji 2019 začal postupne zľavovať zo svojich záväzkov súvisiacich so zmluvou, a snažila sa iránsku stranu odhovoriť od tohto kurzu. K poslednému, v poradí už piatemu, oslabeniu záväzkov JCPoA došlo 5. januára tohto roku.



Skupina E3 v utorňajšom oznámení spresnila, že iránske kroky nie sú v súlade s ustanoveniami jadrovej dohody o a majú čoraz závažnejšie a nezvratné dôsledky na program nešírenia jadrových zbraní.



"Vzhľadom na kroky Iránu sme nemali na výber. Musíme dnes upozorniť na naše obavy, že Irán si neplní svoje záväzky v rámci JCPoA, a postúpiť túto záležitosť spoločnej komisii v rámci mechanizmu riešenia sporov, ako sa uvádza v odseku 36 dohody," uviedli diplomati v spoločnom stanovisku.



Nemecký minister zahraničných vecí Heiko Maas podľa tlačovej agentúry AP spresnil, že tri európske signatárske krajiny "nemôžu nechať bez odpovede narastajúce iránske porušenia jadrovej dohody". "Náš cieľ je jasný: chceme zachovať dohodu a dospieť k diplomatickému riešeniu," opísal situáciu a dodal, že E3 vyzýva Irán, aby sa konštruktívne zapojil do procesu rokovaní, ktoré sa teraz začnú.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Josep Borell v tejto súvislosti potvrdil postoj Únie, že iránsku jadrovú dohodu treba zachrániť. "Vzhľadom na pokračujúcu eskaláciu napätia na Blízkom východe je teraz zachovanie JCPoA dôležitejšie ako kedykoľvek predtým", uviedol Borrell.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)