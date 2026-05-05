EÚ spustí program na podporu Palestínčanov napádaných osadníkmi
Autor TASR
Ramalláh 5. mája (TASR) - Európska únia (EÚ) čoskoro spustí nový program na podporu Palestínčanov, ktorí sú na okupovanom Západnom brehu Jordánu vystavení útokom izraelských osadníkov. V pondelok to oznámila Palestínska samospráva a kancelária EÚ v Jeruzaleme. TASR o tom informuje s odvolaním na agentúru AFP.
„Európska únia v spolupráci s vládou spustí program na podporu obetí terorizmu zo strany osadníkov,“ uviedol vo svojom vyhlásení palestínsky premiér Muhammad Mustafa. „Ide o projekt, ktorý EÚ pripravuje spolu s miestnymi a medzinárodnými mimovládnymi organizáciami s cieľom zdokumentovať útoky násilných izraelských osadníkov na Palestínčanov a podporiť komunity, ktoré sú obeťami týchto útokov,“ uviedla pre agentúru AFP kancelária zástupcu EÚ na palestínskych územiach.
Zdroj z prostredia tohto úradu EÚ ozrejmil, že projekt „poskytne ochranné vybavenie, ako sú napríklad oplotenia, palestínskym komunitám, ktoré čelia útokom osadníkov“. Program by mal byť finalizovaný v priebehu niekoľkých mesiacov, vyčlenených je naň šesť miliónov eur.
Izrael okupuje palestínsky Západný breh Jordánu od šesťdňovej vojny v roku 1967. Žijú tam tri milióny Palestínčanov a v Ramalláhu sídli aj Palestínska samospráva. Na Západnom brehu žije aj približne 500.000 Izraelčanov v židovských osadách, ktoré sú podľa medzinárodného práva nelegálne.
Od začiatku vojny proti Iránu na Západnom brehu rastie počet útokov izraelských osadníkov na Palestínčanov. Podľa AFP sú najviac postihnuté vidiecke komunity, ktorým radikálni osadníci takmer denne ničia úrodu, kradnú dobytok, podpaľujú prístrešky a výnimočné nie sú ani fyzické útoky.
