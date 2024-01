EÚ spustila iniciatívu na boj proti pašovaniu drog

Brusel 25. januára (TASR) – Európska únia (EÚ) v stredu spustila novú iniciatívu na boj proti organizovanému zločinu a pašovaniu drog cez prístavy. TASR informuje na základe správy agentúry DPA.



Novú alianciu proti pašovaniu drog tvoria Európska komisia (EK), členské štáty EÚ, prístavné a colné úrad, Európsky policajný úrad (Europol) a Európska prokuratúra (EPPO). Jej vznik umožní v prístavoch cielenejšie kontroly a tvrdšie postihy zločineckých gangov.



"Európa má problém s drogami a zhoršuje sa," vyhlásil eurokomisár pre hospodárstvo Paolo Gentiloni v belgickom prístave Antverpy. "Ak sa máme pustiť do boja s rastúcim prílevom kokaínu a iných nelegálnych látok, potrebujeme bližšiu a efektívnejšiu spoluprácu colných úradov, prístavných úradov a orgánov činných v trestnom konaní," dodal.



Eurokomisárka pre vnútorné záležitosti Ylva Johanssonová vyhlásila, že "drvivá väčšina" nelegálnych drog sa na územie EÚ pašuje po mori. "Organizovaný zločin sa dokáže obratne presúvať z prístavu do prístavu podľa toho, kde sa práve ponúkajú príležitosti. Ak sa chceme tejto sieti postaviť, (tiež) musíme vybudovať sieť," uviedla Johanssonová.



Kľúčovú úlohu pri pašovaní drog do Európy zohrávajú veľké prístavy ako Antverpy, Rotterdam a Hamburg. Podľa údajov EK zhabali úrady v roku 2023 iba v Antverpách rekordných 121 ton kokaínu, čo je o desať percent viac oproti predchádzajúcemu roku.