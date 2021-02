EÚ spustila konzultáciu o domácom a rodovo podmienenom násilí

Brusel 8. februára (TASR) - Európska komisia (EK) spustila verejnú konzultáciu o spôsoboch riešenia problému rodovo podmieneného a domáceho násilia. Uvádza sa to v pondelkovom oznámení EK.Do konzultácie sa má zapojiť široké spektrum subjektov: od mimovládnych organizácií, cez akademické inštitúcie, zástupcov podnikov a zamestnancov, až po médiá a orgány verejnej a štátnej správy.Zhromaždené názory sa následne premietnu do legislatívnej iniciatívy eurokomisie. Exekutíva EÚ by mala potom do konca tohto roka schváliť stratégiu pre dosiahnutie rovnosti medzi mužmi a ženami.Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová zaradila boj proti násiliu založenému na rodovej príslušnosti medzi svoje hlavné politické priority a tento svoj záväzok zopakovala aj vlani v septembri počas prejavu o stave Únie.Komisia v tejto súvislosti zdôraznila, že násilie páchané na ženách a dievčatách je jednou z najtrvalejších foriem diskriminácie na základe pohlavia a porušovania ľudských práv.V EÚ je až 33 percent žien, ktorá sa stali obeťami fyzického a/alebo sexuálneho násilia. Domáce násilie voči ženám, ale aj iným obetiam, ako sú deti, muži a starší ľudia, sa ešte viac zvýšilo v dôsledku obmedzení spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.Verejná konzultácia potrvá do 10. mája, všetci záujemcovia nájdu dotazník a potrebné informácie na webovej stránke: https://ec.europa.eu/info/law/better-regulation/have-your-say/initiat ives/12682-Preventing-and-combatting-gender-based-violence/public-consultation (spravodajca TASR Jaromír Novak)