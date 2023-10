EÚ spustila prieskum o návrhu zásad pre vývojárov umelej inteligencie

Brusel 13. októbra (TASR) - Európska komisia (EK) spustila v piatok prieskum o návrhu medzinárodných zásad pre organizácie vyvíjajúce pokročilé systémy umelej inteligencie (AI). Členovia skupiny G7 sa dohodli, že tieto pripravované zásady treba vopred prekonzultovať so zainteresovanými stranami, píše sa v tlačovom vyhlásení EK.



Tieto princípy v súčasnosti vyvíjajú členovia skupiny G7 v rámci ministerského fóra známeho pod názvom "Hirošimský proces umelej inteligencie". Hlavnou snahou je vytvoriť mantinely používania AI na globálnej úrovni, uvádza spravodajca TASR.



Cieľom jedenástich návrhov hlavných zásad, ktoré pokrývajú pokročilé systémy AI je podporovať bezpečnosť a dôveryhodnosť tejto technológie. Tieto systémy zahŕňajú aj generatívnu umelú inteligenciu schopnú generovať nové formy kreatívneho obsahu, ako sú zvuk, kód, obrázky, text, simulácie a videá (napríklad ChatGPT).



Na tomto základe sa členovia najvyspelejších krajín (G7) snažia zostaviť Kódex správania, ktorý poskytne usmernenia pre organizácie vyvíjajúce nástroje umelej inteligencie.



Komisia vyzvala všetky zainteresované strany, aby v rámci spusteného prieskumu prispeli svojimi návrhmi a názormi do 20. októbra. EÚ to pomôže pri vytváraní si svojej pozície pre prebiehajúce diskusie v skupine G7.



Hlavné zásady G7 a dobrovoľný kódex správania pre vývojárov AI doplnia právne záväzné pravidlá, ktoré v súčasnosti dokončujú inštitúcie EÚ v rámci zákona o umelej inteligencii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)