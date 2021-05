EÚ spustila verejnú konzultáciu o cezhraničnom uznávaní rodičovstva

Brusel 19. mája (TASR) - Európska komisia (EK) otvorila verejnú konzultáciu o otázke cezhraničného uznávania rodičovstva. Jej výsledky sa stanú podkladom pre príslušnú európsku legislatívu, informovala v stredu EK.



Cieľom konzultácie je zhromaždiť údaje o súčasných problémoch cezhraničného uznávania rodičovstva, ako aj názory zainteresovaných strán. Výsledky konzultácie budú podkladom pre legislatívnu iniciatívu týkajúcu sa uznávania rodičovstva medzi členskými štátmi Únie, ktorá sa očakáva v roku 2022.



Rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ v súčasnosti nemusí byť uznané v inej členskej krajine. To môže viesť k problémom pri cestovaní alebo presťahovaní sa do iného štátu EÚ a môže ohroziť práva dieťaťa odvodené z rodičovstva, ako sú poberanie výživného alebo dedenie majetku po rodičoch.



Cieľom iniciatívy eurokomisie je zabezpečiť, aby sa rodičovstvo preukázané v jednej krajine EÚ uznávalo v celej EÚ. Verejná konzultácia potrvá do 11. augusta 2021.



