EÚ sťahuje z Nigeru svojho veľvyslanca pre spor s tamojšou juntou

Brusel 23. novembra (TASR) - Európska únia stiahne svojho veľvyslanca z Nigeru. Oznámila to v sobotu Európska služba pre vonkajšiu činnosť (ESVČ). K takémuto kroku pristupuje Únia po tom, ako nigerská vládnuca junta spochybnila jej prerozdeľovanie humanitárnej pomoci určenej pre obete záplav, uvádza TASR podľa agentúry Reuters.



Nigerská junta obvinila vo svojom piatkovom vyhlásení veľvyslanca EÚ z netransparentného rozdeľovania pomoci v hodnote 1,3 milióna eur na pomoc obetiam povodní v tejto africkej krajine. Junta tvrdí, že pomoc dostalo viacero medzinárodných mimovládnych, no bez spolupráce s nigerskými úradmi, v dôsledku čoho nariadila vo veci audit.



ESVČ v sobotu uviedla, že "Európska únia vyjadruje svoj hlboký nesúhlas s obvineniami a odôvodneniami", predloženými tamojšou prechodnou vládou. "EÚ sa preto rozhodla povolať svojho veľvyslanca z Niamey na konzultácie do Bruselu," dodala služba.



Nigerská junta je pro moci júla 2023, keď prevratom zvrhla dovtedajšieho prezidenta Mohameda Bazouma.