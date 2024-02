Európska komisia upozornila na nárast počtu prípadov osýpok

Brusel 16. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok upozornila na znepokojujúci nárast počtu prípadov osýpok v Európe a varovala, že toto vysoko nákazlivé ochorenie môže spôsobiť vážne komplikácie najmä deťom a zraniteľným ľuďom.



Európske centrum pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC) v súvislosti so šírením osýpok vo viacerých členských krajinách EÚ v piatok zverejnilo správu o hodnotení tejto zdravotnej hrozby, informuje bruselský spravodajca TASR.



Podľa správy ECDC je rastúci počet prípadov v európskom regióne mimoriadne znepokojujúci v oblastiach, kde je úroveň zaočkovanosti proti osýpkam nízka a kde sa nachádzajú skupiny neočkovaných ľudí. Dojčatá mladšie ako 12 mesiacov, ktoré sú príliš malé na to, aby boli očkované, predstavujú najväčšiu rizikovú skupinu, pričom neočkované deti do 5 rokov, deti s oslabenou imunitou a dospelí majú vyššie riziko závažných komplikácií a riziko zvýšenej úmrtnosti.



ECDC na prerušenie prenosu tohto vysoko nákazlivého ochorenia odporúča zaočkovať 95 percent a viac populácie dvomi dávkami vakcíny.



"Dobrou správou je, že chorobe sa dá predchádzať očkovaním a v EÚ je dostupných veľa bezpečných a účinných vakcín," uviedla eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová.



Nová epidémia osýpok podľa nej znamená, že existuje medzera v očkovaní. Vyzvala preto na skontrolovanie stavu očkovania proti tomuto potenciálne nebezpečnému ochoreniu, pričom apelovala obzvlášť na rodičov detí a mladistvých.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)