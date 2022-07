EÚ súhlasí s prístupovými rozhovormi s Albánskom a Sev. Macedónskom

Brusel 18. júla (TASR) - Všetkých 27 členských štátov Európskej únie sa v pondelok dohodlo na začatí prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom po tom, ako Skopje vyriešilo dlhý spor so susedným Bulharskom.



Členské štáty EÚ sa "práve dohodli na začatí prístupových rozhovorov s Albánskom a Severným Macedónskom," napísal na Twitteri český premiér Petr Fiala. Česko je v súčasnosti predsednícka krajina EÚ, informovala tlačová agentúra AFP.



"Urobili sme ďalší dôležitý krok smerom k priblíženiu západného Balkánu k EÚ," dodal Fiala.



Bulharsko ako členský štát EÚ v roku 2020 zablokovalo prístupové rokovania so Severným Macedónskom pre bilaterálny spor o históriu a jazyk oboch krajín. Zastavilo tým však aj prístupový proces Albánska, keďže EÚ podmieňuje pokrok v rokovaniach s Tiranou výsledkami rokovaní so Severným Macedónskom.



Parlament v Skopje v sobotu schválil kompromisný návrh sprostredkovaný Francúzskom, ktorý odstraňuje námietky Bulharska voči vstupu Severného Macedónska do Európskej únie.



Severné Macedónsko sa v ňom zaviazalo zmeniť ústavu s cieľom chrániť práva menšín vrátane bulharskej a zakázať prejavy nenávisti voči Bulharsku. Návrh nevyžaduje, aby Bulharsko uznalo macedónsky jazyk. Ďalšie výhrady majú spolu prerokovať predstavitelia oboch týchto krajín. Severné Macedónsko je kandidátom na členstvo v EÚ už 17 rokov.