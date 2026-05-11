EÚ súhlasila s obnovením dohody o spolupráci so Sýriou
Dohoda z roku 1977 bola čiastočne pozastavená z dôvodu porušovania ľudských práv zo strany dnes už bývalého sýrskeho prezidenta Bašára Assada.
Autor TASR
Brusel 11. mája (TASR) - Rada Európskej únie v pondelok oznámila, že sa rozhodla obnoviť dohodu o spolupráci so Sýriou, ktorá bola v roku 2011 čiastočne pozastavená v dôsledku občianskej vojny v krajine. TASR o tom informuje podľa správ agentúr AFP, Reuters a DPA.
Rada EÚ zastupujúca členské štáty, ktorých ministri zahraničných vecí sa stretli v Bruseli, uviedla, že toto rozhodnutie je dôležitým krokom smerom k posilneniu bilaterálnych vzťahov medzi Úniou a Sýriou.
„Podmienky, ktoré odôvodňovali pozastavenie, už zanikli,“ uviedla Rada v tlačovej správe zverejnenej v pondelok. Obnovenie dohody o spolupráci by zrušilo obmedzenia na dovoz určitých sýrskych tovarov vrátane ropy a ropných produktov, zlata, drahých kovov a diamantov.
Európska únia sa snaží obnoviť vzťahy s Damaskom po tom, ako aliancia povstalcov na čele s islamistickou militantnou skupinou Hajat Tahrír aš-Šám (HTS) v súčasnosti dočasného prezidenta Ahmada Šara zvrhla Assada na konci roku 2024.
„Toto rozhodnutie vysiela jasný politický signál o záväzku EÚ opätovne nadviazať vzťahy so Sýriou a podporiť jej hospodársku obnovu,“ uvádza sa v tlačovej správe.
Viac ako desať rokov trvajúci konflikt prinútil milióny Sýrčanov utiecť do zahraničia. Jeden z predstaviteľov EÚ pred pondelkovými rokovaniami varoval, že „situácia na mieste je stále desivá“. Približne 13 miliónov Sýrčanov, čo je takmer polovica obyvateľstva, je stále závislá od potravinovej pomoci.
EÚ vlani zrušila svoje ekonomické sankcie voči Sýrii. V januári tohto roku Európska komisia zase oznámila plány podporiť krajinu sumou približne 620 miliónov eur v rokoch 2026 až 2027.
