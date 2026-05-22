EÚ súhlasila so žiadosťou Talianska prerokovať sankcie na Ben Gvira
Taliansko oficiálne požiadalo o zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) 15. júna.
Autor TASR
Rím 22. mája (TASR) - Šéfka diplomacie EÚ Kaja Kallasová súhlasila s požiadavkou talianskeho ministra zahraničia Antonia Tajaniho, aby do ďalšej diskusie ministrov zahraničných vecí EÚ zahrnula prijatie sankcií voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Itamarovi Ben Gvirovi. Uviedla to v piatok agentúra ANSA s odvolaním sa na svoj zdroj, píše TASR.
Taliansko oficiálne požiadalo o zaradenie diskusie o sankciách na Ben Gvira na program zasadnutia Rady EÚ pre zahraničné veci (FAC) 15. júna. Jeho požiadavku podporili aj ďalšie krajiny, uviedol anonymný zdroj pre agentúru ANSA.
Ben Gvir to vyvolal svojím videom zo stredy z prístavu Ašdod po zadržaní propalestínskych aktivistov z flotily smerujúcej do Pásma Gazy. Zobrazuje aktivistov donútených kľačať na zemi so zviazanými rukami za chrbtom a zaviazanými očami. Ben Gvir medzi nimi prechádza s izraelskou vlajkou a s výsmechom sa im prihovára slovami: „Vitajte v Izraeli, my sme pánmi tohto domu.“
Taliansky minister vo štvrtok na sociálnej sieti X napísal, že „v mene talianskej vlády formálne požiadal vysokú predstaviteľku Kaju Kallasovú, aby do ďalšej diskusie ministrov zahraničných vecí EÚ zahrnula prijatie sankcií voči izraelskému ministrovi národnej bezpečnosti Ben Gvirovi za neprijateľné činy spáchané proti flotile, únos aktivistov v medzinárodných vodách a ich vystavovanie obťažovaniu a ponižovaniu, čím porušuje najzakladanejšie ľudské práva".