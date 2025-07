EÚ: Systém hraničných kontrol EES sa spustí v októbri

Brusel 30 júla (TASR) - Európska únia v stredu oznámila, že takmer rok očakávaný nový systém hraničných kontrol pre občanov krajín mimo EÚ sa má spustiť v októbri tohto roku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Takzvaný systém vstup/výstup (EES) sa mal pôvodne spustiť ešte vlani v novembri, no jeho zavedenie sa opakovane odkladalo pre technické problémy a nedostatočnú pripravenosť.



V marci sa členské štáty dohodli na postupnom zavádzaní systému na vonkajších hraniciach EÚ. Podľa Európskej komisie sa proces začne 12. októbra.



Informačný systém EES bude digitálne zaznamenávať vstupy a výstupy, údaje z cestovného pasu, odtlačky prstov a podobizne tváre občanov krajín mimo EÚ, ktorí cestujú na krátkodobý pobyt do členského štátu Únie. Nahradiť by mal tradičné fyzické pečiatkovanie pasov.



„(Tento systém) posilní bezpečnosť tým, že nám pomôže identifikovať osoby, ktoré prekročili povolenú dĺžku pobytu, zabráni neregulovanej migrácii a zníži počet podvodov s dokladmi a totožnosťou,“ povedal eurokomisár pre vnútorné veci a migráciu Magnus Brunner.



EK uviedla, že cestujúci „môžu očakávať informačné kampane“ na letiskách a iných hraničných priechodoch v celej EÚ pred samotným spustením.



V rámci postupného zavádzania by členské štáty mali po troch mesiacoch začať prevádzkovať systém na polovici svojich hraničných priechodov a do šiestich mesiacov by ho mali zaviesť na všetkých.



„Vyplnenie systému EES môže každému cestujúcemu zabrať niekoľko minút navyše, takže sa pripravte na to, že po spustení systému budete na hraniciach čakať dlhšie ako zvyčajne,“ uviedlo britské ministerstvo zahraničných vecí v aktualizovanej správe.



Do systému sa zapoja všetky členské štáty okrem Cypru a Írska a štyri pridružené krajiny schengenu - Island, Lichtenštajnsko, Nórsko a Švajčiarsko. Cestovné pasy na Cypre a v Írsku sa budú naďalej fyzicky označovať pečiatkami.



Po uvedení systému do prevádzky budú musieť návštevníci pri príchode predložiť svoje pasy a zároveň si dať odfotografovať tvár a elektronicky naskenovať odtlačky prstov. Všetky vstupy do schengenského priestoru bez pasov a výstupy z neho sa budú zaznamenávať.