Tohoročné Ceny za občiansku solidaritu sa týkajú boja proti COVID-19

Brusel 24. septembra (TASR) - Európsky hospodársky a sociálny výbor (EHSV), poradný orgán Európskej komisie, vo štvrtok pripomenul výzvu pre organizácie občianskej spoločnosti, súkromné spoločnosti a jednotlivcov z krajín Európskej únie a Spojeného kráľovstva, aby prihlásili svoje projekty do súťaže o Cenu za občiansku solidaritu. Zámerom EHSV je odmeniť 29 projektov, ktorých tvorcovia preukázali bezprecedentnú odvahu a solidaritu v boji proti ochoreniu COVID-19 a jeho ničivým dôsledkom.



Súťaž bola vyhlásená v júli tohto roka a má špecifickú tému: občianska spoločnosť proti pandémii ochorenia COVID-19.



Každá z 29 cien má hodnotu 10.000 eur. Na projekty, ktoré sa realizujú v niektorom štáte EÚ, je vyhradených 27 cien, jedna cena je určená na prihlášku zo Spojeného kráľovstva a jedna na projekt s cezhraničným alebo európskym zameraním.



Termín na podávanie prihlášok je 30. september 2020 o 12.00 hod. SEČ. Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutoční v januári 2021 v Bruseli.



Tým, že EHSV do súťaže prizval aj záujemcov zo Spojeného kráľovstva, chce preukázať, že sa táto krízová situácia týka všetkých v Európe a že nemá v úmysle prerušiť vzťahy s občianskou spoločnosťou v tomto bývalom členskom štáte Únie, ale naopak, želá si aj naďalej s ním udržiavať úzke vzťahy.



Na to, aby sa mohli záujemcovia prihlásiť do súťaže, musia mať pobyt alebo sídlo v EÚ. Právo podať prihlášku majú aj obyvatelia Spojeného kráľovstva a jeho spoločnosti a organizácie občianskej spoločnosti. Všetky projekty vrátane tých, ktoré predkladajú ziskové spoločnosti, musia byť výlučne neziskové a z verejných zdrojov nesmú dostávať viac ako 50 percent svojich finančných prostriedkov.



Iniciatívy prihlásené do súťaže musia byť priamo spojené s koronakrízou, konkrétne zamerané na boj proti pandémii ochorenia COVID-19 alebo na riešenie jej následkov. Má ísť o iniciatívy, ktoré sa už zrealizovali alebo ešte stále prebiehajú. Oprávnené sú aj projekty, ktoré boli vytvorené pred vypuknutím pandémie a ktoré boli prispôsobené tak, aby rýchlo reagovali na nové výzvy.



Iniciatívy sa môžu týkať širokého okruhu tém. Môžu to byť: činnosti spojené so zdravím, zdravotníckym vybavením, zdravotníckymi pomôckami, asistenciou a starostlivosťou; dočasné iniciatívy zamerané na zmiernenie okamžitých následkov koronakrízy; osobitné opatrenia na pomoc najodkázanejším, znevýhodneným alebo najzraniteľnejším osobám či skupinám (vrátane utečencov), na ich ochranu pred samotným ochorením a zmiernenie vplyvu krízy; iniciatívy spojené so situáciou konkrétnych cieľových skupín počas karanténnych opatrení; iniciatívy zamerané na riešenie následkov koronakrízy v oblasti hospodárstva a zamestnanosti; iniciatívy na podporu oživenia európskeho hospodárstva alebo konkrétnych sektorov a tiež iniciatívy zamerané na zlepšenie schopnosti reagovať na porovnateľnú budúcu krízu.



Popis požiadaviek a prihlasovací formulár sú dostupné na internetovej stránke: www.eesc.europa.eu/civilsolidarityprize/.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)