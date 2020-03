EÚ:Ankara zneužíva utečencov na dosiahnutie svojich politických cieľov

Brusel 4. marca (TASR) - Členské štáty EÚ v stredu vyhlásili, že "ostro odmietajú" zjavné zneužívanie migrantov zo strany Turecka na dosiahnutie vlastných politických cieľov. Ministri všetkých 27 členov Únie zároveň v spoločnom vyhlásení označili situáciu na vonkajších hraniciach EÚ za "neprijateľnú", napísali agentúry AP a AFP.



Turecký prezident Recep Tayyip Erdogan v stredu ešte pred daným vyhlásením EÚ odmietol, že Ankara používa hrozbu utečencov ako nástroj na "vydieranie" Únie. Ako pripomína AFP, Turecko od Bruselu požaduje väčšiu podporu v otázke sýrskych utečencov na svojom území, ako aj v narastajúcom konflikte s režimom sýrskeho prezidenta Bašára Asada, ktorého podporuje Rusko.



Členské štáty však trvajú na tom, že Ankara musí aj naďalej dodržiavať dohodu s Bruselom, v ktorej sa zaviazala, že zabráni utečencom a migrantom v prekračovaní turecko-gréckych hraníc.



"Nelegálne prekračovanie (hraníc) nebude tolerované. EÚ a jej členské štáty podniknú v tomto smere všetky potrebné opatrenia, ktoré budú v súlade s európskym a medzinárodným právom," píše sa v spoločnom vyhlásení.



Migranti by podľa členských štátov nemali byť "nabádaní k tomu, aby riskovali svoje životy nelegálnymi pokusmi o prekročenie hraníc EÚ po mori alebo po súši".



Európski ministri v tejto súvislosti Ankaru vyzvali, aby "sprostredkovala ďalej toto posolstvo a bránila šíreniu nepravdivých informácií".



Turecko obvinil z vydierania Únie otvorením svojich hraníc pre tisíce migrantov snažiacich sa dostať do Európy v utorok rakúsky premiér Sebastian Kurz. Podľa jeho slov je postup Ankary "útokom proti Európskej únii a Grécku".



Ankara v uplynulých dňoch umožnila tisícom migrantov, aby sa voľne presunuli k hraniciam s Gréckom a Bulharskom - dvoma členskými krajinami EÚ. Erdogan vyhlásil, že Turecko migrantom "otvorilo dvere", a odkázal Únii, že "by mala dodržať svoje prísľuby".