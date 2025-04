EÚ tvrdí, že chce vidieť dôkaz o zastavení agresie Ruska na Ukrajine

Brusel 20. apríla (TASR) - Európska únia v sobotu v reakcii na „veľkonočné prímerie“ na Ukrajine, ktoré v sobotu oznámil ruský prezident Vladimir Putin, uviedla, že Moskva by vojnu mohla okamžite zastaviť, ak by chcela. TASR o tom informuje podľa správy agentúry Reuters.



„Rusko má históriu agresora, takže najprv musíme vidieť skutočné zastavenie agresie a jasné kroky k trvalému prímeriu,“ uviedla hovorkyňa EÚ pre zahraničné veci a bezpečnostnú politiku Anitta Hipperová.



Hovorkyňa dodala, že uplynul viac než mesiac, odkedy Ukrajina súhlasila s bezpodmienečným prímerím, ktoré navrhli Spojené štáty. Kremeľ toto prímerie odmietlo. Spojené štáty však následne dosiahli s Ukrajinou a Ruskom samostatné dohody, v ktorých sa obe krajiny dohodli na pozastavení vzájomných útokov na energetickú infraštruktúru. Moskva aj Kyjev sa vzájomne obviňovali z porušovania tohto prímeria.



„Rusko by mohlo túto vojnu zastaviť v ktoromkoľvek momente, ak by naozaj chcelo... Naďalej podporujeme Ukrajinu v boji za dlhodobý, spravodlivý a úplný mier,“ dodala Hipperová.



Šéf Kremľa v sobotu oznámil, že od 17.00 h (SELČ) do nedele 23.00 h (SELČ) ruská strana vyhlasuje veľkonočné prímerie a nariadil, aby sa počas tohto stanoveného obdobia zastavili všetky vojenské akcie. „Predpokladáme, že ukrajinská strana bude nasledovať náš príklad,“ povedal Putin.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj po niekoľkých hodinách reagoval na ruský návrh a uviedol, že Ukrajina bude dodržiavať „veľkonočné prímerie“. Povedal však, že ukrajinské sily budú primerane reagovať na každý ruský útok. Zároveň však oznámil, že Rusko pokračuje v útokoch napriek prímeriu.