EÚ tvrdí, že je dobre pripravená na nový typ vírusu z Číny

Brusel 22. januára (TASR) - Európska únia je dobre pripravená na prípadný výskyt nového typu koronavírusu, ktorý doteraz v Číne nakazil stovky ľudí, pričom deväť z nich už ochoreniu podľahlo. Informovala o tom v stredu belgická tlačová agentúra Belga.



Čína medzičasom varovala, že koronavírus vyvolávajúci ochorenie podobné SARS, môže zmutovať a šíriť sa ďalej.



"Európa má potrebné štruktúry a zdroje, aby bola pripravená pre prípad pandémie," citovala Belga profesora Hermana Goossensa z Antverpskej univerzity, ktorý pôsobí ako koordinátor Platformy EÚ pre pripravenosť na obnovujúce sa epidémie (EU PREPARE).



Goossens uviedol, že ešte nikdy nevidel takú rýchlu reakciu a spoluprácu, ako v prípade prepuknutia epidémie nového koronavírusu z Číny. Podľa jeho slov je platforma EU PREPARE pripravená zodpovedajúco reagovať, ak by nový kmeň vírusu, 2019-nCoV, zasiahol Európu.



Dodal, že uvedená platforma oslovila svoju sieť vyše 1000 nemocníc po celej Európe, aby pomohla pri zbere štandardizovaných údajov o cestujúcich na európskom území, u ktorých by bola táto choroba diagnostikovaná.



Európske stredisko pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC), ktoré sídli vo švédskom meste Solna, vyhodnotilo možnosť importu nového koronavírusu z Číny do Európy ako "mierne pravdepodobnú". Podľa údajov ECDC len tri európske letiská majú priame letecké spojenia so stredočínskym mestom čínskym Wu-chan, kde zrejme došlo k prvému prenosu tohto typu vírusu zo zvierat na ľudí.



"Nadchádzajúce oslavy čínskeho Nového roka koncom januára spôsobia zvýšenie objemu cestovania z a do Číny, čím sa zvýši pravdepodobnosť dovozu možných prípadov do EÚ," upozornila ECDC v utorok na svojej webovej stránke.



Belga pripomenula, že v Európe zatiaľ neboli zistené žiadne prípady nákazy novým typom vírusu. Spojené štáty už majú prvého infikovaného pacienta. Ide o občana USA, ktorý navštívil Wu-chan. Prípady ochorenia hlásia aj v Macau, na Taiwane, na Filipínach, v Thajsku, Japonsku a tiež v Južnej Kórei.



Európska komisia na stredu zvolala stretnutie zdravotníckych odborníkov z členských štátov EÚ, aby spoločne posúdili vzniknutú situáciu.



