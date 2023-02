EÚ týždeň po zemetrasení zvyšuje svoju pomoc Sýrii a Turecku

Brusel 13. februára (TASR) - Európska únia aj týždeň po ničivom zemetrasení v Turecku a Sýrii pracuje "na všetkých frontoch", aby nasmerovala potrebnú núdzovú a humanitárnu pomoc do oboch krajín. Uviedla to v pondelok Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že v Sýrii EÚ poskytuje rýchlu humanitárnu pomoc ľuďom postihnutým zemetrasením. Zmobilizovala na to svoje núdzové zásoby v Taliansku a Dubaji. Odoslaná pomoc zahŕňa stany do chladného počasia, ohrievače, prikrývky, vodu, sanitárne, hygienické a kuchynské súpravy.



Pomoc bude distribuovaná v oblastiach kontrolovaných vládou spolu s Medzinárodnou federáciou spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC), ako aj v oblastiach na severozápade Sýrie mimo kontroly vlády, a to v spolupráci s Medzinárodnou organizáciou pre migráciu (IOM).



Komisia spresnila, že s členskými štátmi EÚ spolupracuje na mobilizácii pomoci v podobe dočasných prístreškov, ktoré by poskytli z vlastných zásob.



Prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany (UCPM) ponúklo Sýrii pomoc desať európskych krajín – Bulharsko, Cyprus, Fínsko, Grécko, Nemecko, Nórsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko a Taliansko. Do Sýrie poslali tisíce stanov, prikrývky, spacie vaky, matrace, postele, generátory, ohrievače, lieky, potraviny, zimné oblečenie, ochranné rúška a ďalšie.



Komisia v pondelok do libanonského Bejrútu vyslala dvoch styčných dôstojníkov Koordinačného centra pre núdzové reakcie (ERCC), aby podporili riadenie prichádzajúcej európskej pomoci pre Sýriu. Únia uvoľnila počiatočnú sumu 3,5 milióna eur na humanitárnu pomoc na pokrytie najnaliehavejších potrieb a tiež na pátracie a záchranné operácie.



Šéfka EK Ursula von der Leyenová v nedeľňajšom telefonickom rozhovore s tureckým prezidentom Recepom Tayyipom Erdoganom uviedla, že eurokomisia zmobilizuje ďalšiu podporu pre Turecko. Doteraz 21 členských štátov EÚ a tri účastnícke štáty UCPM ponúkli spolu 38 záchranných tímov. Európske krajiny, medzi ktorými bolo aj Slovensko, celkovo poskytli 1652 záchranárov a 105 pátracích psov.



Komisia okrem toho nasmeruje pomoc z 12 členských štátov EÚ na zabezpečenie núdzového prístrešia a poskytne jednotky dočasného bývania z rezervy rescEU vo Švédsku, ako aj tisíce stanov zo zásob rescEU v Rumunsku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)