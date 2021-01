EÚ ukončila predbežné rokovania o vakcíne s firmou Valneva

Brusel 12. januára (TASR) – Európska komisia v utorok oznámila, že ukončila predbežné rokovania s francúzskou farmaceutickou spoločnosťou Valneva ohľadom možného nákupu ňou vyvíjanej očkovacej látky proti ochoreniu COVID-19.



Komisia spresnila, že prípadná dohoda so spoločnosťou Valneva, by všetkým členským štátom EÚ umožnila nakúpiť celkovo 30 miliónov dávok vakcín s možnosťou dokúpenia ďalších až 30 miliónov dávok.



Ukončenie predbežných rokovaní so spoločnosťou Valneva rozširuje doterajšie zazmluvnené portfólio očkovacích látok, ktoré sa budú v Európe vyrábať. Zmluvy o dodávkach vakcín má už EÚ so spoločnosťami AstraZeneca, Sanofi-GSK, Janssen Pharmaceutica NV, BioNtech/Pfizer, CureVac a Moderna a predbežné rokovania uzavrela v decembri so spoločnosťou Novavax.



EK zdôraznila, že takto diverzifikované portfólio vakcín zabezpečí, že Európa bude dobre pripravená na očkovanie, len čo sa ukáže, že všetky zmienené očkovacie látky sú bezpečné a účinné, čo už platí v prípade vakcín od spoločností BioNTech/Pfizer a Moderna. Pri všetkých typoch vakcín proti COVID-19 taktiež bude platiť, že členské štáty EÚ ich budú môcť darovať chudobnejším krajinám v Európe i zvyšku sveta.



Eurokomisárka zodpovedná za zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidesová zdôraznila, že v prípade očkovacej látky od Valneva ide už o ôsmu vakcínu v portfóliu EÚ.



„Môžeme tak maximalizovať naše šance na to, aby všetci občania mali do konca roka 2021 prístup k bezpečnému a účinnému očkovaniu," povedala. Pripomenula tiež, že všetky členské štáty EÚ už s očkovaním začali a v priebehu tohto roka budú dostávať čoraz väčší počet očkovacích dávok, aby pokryli všetky svoje potreby.



Biotechnologická spoločnosť Valneva vyvíja vakcínu na báze inaktivovaného vírusu. Jedná sa o tradičnú technológiu vývoja vakcín, ktorá sa používa už takmer 70 rokov, má zavedené metódy a vysokú úroveň bezpečnosti. Technológia, o ktorú sa opiera spoločnosť Valneva sa používa pri výrobe väčšiny vakcín proti chrípke.



Komisia uviedla, že s pomocou členských štátov EÚ, sa rozhodla podporiť túto očkovaciu látku na základe dôkladného vedeckého hodnotenia, použitej technológie, doterajších skúseností spoločnosti s vývojom vakcín a jej výrobných kapacít pre zásobovanie všetkých členských štátov Únie.