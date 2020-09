EÚ ukončila prípravné rokovania s BioNTech-Pfizer o kúpe vakcíny

Brusel 9. septembra (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu uzavrela kontaktné rokovania s farmaceutickou spoločnosťou BioNTech-Pfizer o kúpe potenciálnej vakcíny proti nákaze COVID-19. Ide v poradí už o šiestu spoločnosť, s ktorou eurokomisia uzavrela podobné rokovania.



Doteraz sa exekutíva EÚ o nákupe účinnej vakcíny proti COVID-19 dohodla so spoločnosťami Sanofi-GSK, Johnson & Johnson, CureVac a Moderna. Prvá zmluva podpísaná s koncernom AstraZeneca vstúpila do platnosti 27. augusta.



Aj plánovaná zmluva so spoločnosťou BioNTech-Pfizer by poskytla všetkým členským štátom EÚ možnosť kúpiť vakcínu a následne ju darovať chudobnejším krajinám po celom svete alebo ju presmerovať do európskych krajín, ktoré nie sú členmi Únie.



Očakáva sa, že eurokomisia sa dohodne na zmluvnom rámci pre počiatočný nákup 200 miliónov dávok v mene všetkých členských štátov EÚ s možnosťou dodatočného nákupu ďalších 100 miliónov dávok. Tie by EÚ zakúpila po preukázaní, že nová očkovacia látka je bezpečná a účinná proti COVID-19.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová pri tejto príležitosti potvrdila, že záverečné rozhovory so spoločnosťou BioNTech-Pfizer sú ďalším dôležitým krokom v úsilí EÚ o vybudovanie zdravého a rozmanitého portfólia kandidátov na vakcíny proti COVID-19. Spresnila, že je to jeden z hlavných cieľov očkovacej stratégie EÚ.



"Sme optimisti. Veríme, že medzi týmito kandidátmi bude bezpečná a účinná vakcína proti COVID-19, ktorá nám pomôže poraziť túto pandémiu," uviedla Kyriakidisová v správe pre médiá.



BioNTech je nemecká spoločnosť spolupracujúca s americkým Pfizerom na vývoji novej vakcíny založenej na mediátorovej RNA (mRNA), ktorá hrá zásadnú úlohu v ľudskej biológii a prenáša pokyny, ktoré usmerňujú bunky v tele na tvorbu proteínov na prevenciu alebo boj proti chorobám.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)