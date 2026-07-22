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EÚ umožní opätovnú kontrolu správ na odhaľovanie zneužívania detí
Správu aktualizujeme.
Autor TASR
Brusel 22. júla (TASR) - Zástupcovia členských štátov Európskej únie sa v stredu v Bruseli dohodli na obnovení výnimky, ktorá internetovým spoločnostiam umožní dobrovoľne kontrolovať súkromné konverzácie s cieľom odhaľovať materiály zobrazujúce sexuálne zneužívanie detí. Rozhodnutie musia krajiny ešte formálne potvrdiť prostredníctvom písomnej procedúry do štvrtkového (23.7.) popoludnia. Európsky parlament obnovenie tejto výnimky schválil pred necelými dvoma týždňami. Pre agentúru DPA to potvrdili viacerí diplomati, informuje TASR.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.
UPOZORNENIE: Správu aktualizujeme.