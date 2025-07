EÚ umožnila Kazachstanu prepravovať uhlie do EÚ cez ruské prístavy

Astana 29. júla (TASR) - Kazachstan v utorok oznámil, že mu Európska únia povolila vyvážať uhlie cez ruské prístavy napriek sankciám, ktoré uvalila na Moskvu pre jej inváziu na Ukrajine. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Kazachstan je najväčší stredoázijský obchodný partner EÚ s rozsiahlymi prírodnými zdrojmi. Ako vnútrozemský štát je nútený exportovať väčšinu svojej produkcie cez Rusko.



„Európska strana priniesla zmeny, ktoré stanovujú výnimku zo zákazu transakcií s určitými ruskými prístavmi pre tranzit kazašského uhlia,“ uviedlo tamojšie ministerstvo obchodu vo svojom vyhlásení. Európska komisia už v marci navrhovala výnimku pre Kazachstan, ktorý je piatym najväčším dodávateľom uhlia do EÚ. V prvom štvrťroku tohto roka tvorilo kazašské uhlie 6,5 percenta z celkového dovozu tejto komodity do EÚ, pripomína AFP.



Výnimka sa vzťahuje výlučne na uhlie z Kazachstanu z baní, ktoré nevlastnia sankcionované subjekty, a prístavy v Rusku musia slúžiť výhradne na tranzit.



Po začatí ruskej invázie na Ukrajinu vo februári 2022 a následnom zákaze dovozu ruských prírodných zdrojov do EÚ sa Brusel snažil posilniť vzťahy s Kazachstanom najmä v energetickom sektore. Bývalá sovietska republika však naďalej zostáva blízkym spojencom Moskvy. Západné krajiny ju tiež obviňujú z porušovania sankcií tým, že údajne umožňuje presun sankcionovaného tovaru cez hranice do Ruska, čo Astana popiera.