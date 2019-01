EÚ upozornila Čiernu Horu na slobodu tlače

Verdikt čiernohorského súdu nad Martinovičom už odsúdila aj organizácia Reportéri bez hraníc (RSF).

Brusel 17. januára (TASR) - Európska únia upozornila vo štvrtok Čiernu Horu, že sloboda tlače je kľúčovým prvkom procesu vstupu tohto balkánskeho štátu do EÚ. Ide o reakciu na odsúdenie investigatívneho novinára Jova Martinoviča na 18 mesiacov väzenia za údajné napojenie na priekupníkov drog a členstvo v zločineckej skupine. Martinovič však tvrdí, že tieto kontakty súviseli výlučne s jeho novinárskou profesiou.



EÚ vo svojom vyhlásení pripomenula, že "sloboda slova je jednou zo základných hodnôt Európskej únie a je tiež kľúčovým prvkom procesu vstupu Čiernej Hory do EÚ a v tomto kontexte by novinári mali mať možnosť vykonávať svoje povolanie profesionálne a bez obáv z následkov".



Martinovičov právnik avizoval, že jeho mandant sa proti rozsudku odvolá.



Jova Martinoviča zadržali 22. októbra 2015 v čase, keď pre francúzsku spoločnosť CAPA Presse zbieral materiál o ilegálnom obchodovaní so zbraňami na Balkáne.



Vo vyšetrovacej väzbe strávil 15 mesiacov. Na slobodu - v očakávaní súdneho procesu - ho prepustili pred rokom. Rozsudok nad ním najvyšší súd vyniesol tento týždeň.



Podobne ako počas vyšetrovania aj vo svojej záverečnej reči Martinovič popieral svoju vinu. Uvádzal, že "obchodovanie s marihuanou by pre mňa nemalo žiadny význam. Nemám dôvod, aby som to robil, mám medzinárodnú kariéru". Novinár totiž spolupracoval so zahraničnými médiami, napríklad s britskou spravodajskou spoločnosťou BBC či denníkom Financial Times.



Čierna Hora očakáva, že do Európskej únie vstúpi do roku 2025, pričom je však pod rastúcim tlakom, aby vyvinula viac úsilia v boji proti organizovanému zločinu a pri ochrane slobody médií.



Po tom, ako v máji 2018 došlo k útoku na investigatívnu novinárku Oliveru Lakičovú z denníka Vijesti, Brusel Podgoricu varoval, že prístupový proces by mohol bol "narušený", ak by nedošlo k žiadnemu pokroku vo veci ochrany novinárov.