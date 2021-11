EÚ upozornila na odolnosť voči antibiotikám

Štokholm 18. novembra (TASR) - Členské krajiny EÚ sa vo štvrtok zapájajú do medzinárodnej iniciatívy s názvom Európsky deň zvyšovania povedomia o antibiotikách (EAAD). Európske inštitúcie v tejto súvislosti upozornili na odolnosť voči antibiotikám.



"Nemôžeme sa dostať do bodu, keď antibiotiká pri liečbe a prevencii infekcií už nebudú účinné," uviedla na Twitteri Európska komisia (EK).



Európske centrum pre kontrolu a prevenciu chorôb (ECDC) vo štvrtok oznámilo, že užívanie antibiotík v Európe v roku 2020 kleslo. Európske zdravotnícke úrady však upozornili, že stupeň odolnosti ľudí voči antibiotikám je stále vysoký. Preto odporúčajú naďalej znižovať nepotrebné užívanie týchto liekov.



Stella Kyriakidisová, komisárka Európskej únie pre zdravie a bezpečnosť potravín, upozornila, že "Antimikrobiálna rezistencia je tichá pandémia, ktorá prebieha tu a teraz".



"Ľudia umierajú, pretože tieto lieky už neúčinkujú, a my musíme okamžite posilniť kroky proti tomu," dodala.



EÚ sa na celosvetovom úsilí podľa jej slov podieľa prostredníctvom farmaceutickej stratégie pre Európu a Úradu pre pripravenosť a reakciu na núdzové zdravotné situácie (HERA).



Iniciatíva EAAD, ktorú riadi, poskytuje priestor a podporu pre národné kampane o rozumnom používaní antibiotík v EÚ a v Európskom hospodárskom priestore (EEA). V Európe sa každoročne koná 18. novembra. Tohtoročná iniciatíva sa pre pandémiu ochorenia COVID-19 koná v digitálnej forme.



Digitálna kampaň zahŕňa spoluprácu s expertmi i influencermi na sociálnych sieťach v krajinách EÚ a EAA, píše na svojej oficiálnej webovej stránke ECDC, ktoré sídli vo švédskom meste Solna.