EÚ upravila usmernenia o štátnej pomoci pre rizikové finančné investíc

Brusel 6. decembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok upravila usmernenia o štátnej pomoci tak, aby podporovali rizikové finančné investície. Nové znenie "usmernenia o rizikovom financovaní" sa bude uplatňovať od 1. januára 2022.



Usmernenie objasňuje a zjednodušuje pravidlá, na základe ktorých môžu členské štáty podporovať a uľahčovať prístup k financovaniu pre európske startupy, malé a stredné podniky a spoločnosti so strednou kapitalizáciou a zároveň zabezpečuje rovnaké podmienky na jednotnom trhu.



Výkonná podpredsedníčka EK zodpovedná za politiku hospodárskej súťaže Margrethe Vestagerová v tejto súvislosti zdôraznila, že startupy a malé a stredné podniky majú v rukách kľúč k obnove hospodárstva Európy.



"Ak chceme čo najlepšie využiť ich rastový potenciál v prospech zelenej a digitálnej transformácie, musíme zabezpečiť, aby mali prístup k financiám. Preto sme cielene zmenili pravidlá štátnej pomoci a ďalej ich zjednodušujeme. Vďaka tomu budú môcť členské štáty poskytovať európskym startupom a malým a stredným podnikom finančné stimuly na prilákanie investícií, keď to trh sám nedokáže," vysvetlila v správe pre médiá.



Hoci majú veľký obchodný potenciál, menšie spoločnosti a startupy môžu čeliť ťažkostiam pri získavaní kapitálu. Usmernenia o rizikovom financovaní majú riešiť takéto zlyhania trhu, a preto za určitých podmienok umožňujú členským štátom riešiť túto medzeru vo financovaní.



Počas verejných konzultácií na túto tému sa potvrdilo, že usmernenia o rizikovom financovaní sú vhodné na stanovený účel, ale takisto sa ukázalo, že ďalšie zjednodušenie existujúcich pravidiel a objasnenie ich uplatňovania si vyžaduje niektoré cielené úpravy.



Preto sa revidované usmernenia zameriavajú najmä na obmedzenie požiadavky poskytnúť pri najväčších schémach rizikového financovania analýzu likvidnej medzery a ďalej objasniť dôvody poskytnutia pomoci, zjednodušenie požiadaviek na posudzovanie schém zameraných na začínajúce podniky a malé podniky, ktoré ešte neuskutočnili prvý komerčný predaj a tiež na zosúladenie niektorých definícií pojmov v usmerneniach s definíciami uvedenými vo všeobecnom nariadení o skupinových výnimkách.



V usmerneniach sa stanovujú podmienky, za ktorých sa štátna pomoc poskytnutá členskými štátmi na podporu rizikových finančných investícií môže považovať za zlučiteľnú s jednotným trhom.



Nové usmernenia sa uplatňujú na všetky opatrenia pomoci vo forme rizikového financovania, ktoré nepatria do rozsahu pôsobnosti všeobecného nariadenia o skupinových výnimkách. To za určitých podmienok (v prípade startupov a malých a stredných podnikov a pre sumy do výšky 15 miliónov eur na príjemcu) umožňuje členským štátom poskytnúť štátnu pomoc vo forme rizikového financovania priamo bez predchádzajúcej notifikácie Európskej komisii.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)