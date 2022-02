Úrad HERA bude mať v roku 2022 rozpočet vo výške 1,3 miliardy eur

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Brusel 10. februára (TASR) - Nový Európsky úrad pre pripravenosť a reakcie na núdzové situácie v oblasti zdravia (HERA) vo štvrtok predložil svoj prvý ročný pracovný plán. V roku 2022 bude mať rozpočet vo výške 1,3 miliardy eur. Spravodajca TASR o tom informuje na základe tlačovej správy Európskej komisie zverejnenej na stránke ec.europa.eu.Vyčlenené peniaze sú určené na prevenciu cezhraničných kríz v zdravotníctve a na prípravu a rýchlu reakciu na takéto situácie. Výkonná rada úradu HERA pracovný plán na rok 2022 schválila, takže úrad už môže prijímať opatrenia na posilnenie svojich kapacít v rámci EÚ, monitorovať zraniteľné miesta a strategické závislosti a posilňovať globálne štruktúry pre mimoriadne situácie v oblasti zdravia.Prijatie pracovného plánu na zasadnutí Rady EÚ pre zamestnanosť, sociálnu politiku zdravie a spotrebiteľské záležitosti v Grenobli oznámila eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová. Prijatie pracovného plánu podľa nej umožní úradu HERA začať plniť svoje zásadné poslanie - stať sa majákom EÚ v oblasti ochrany zdravia pred budúcimi zdravotnými hrozbami a kľúčovým aktérom pre pripravenosť na zdravotné krízy na celosvetovej.Úrad HERA si na rok 2022 stanovil niekoľko ambicióznych cieľov, a to tak v rámci prebiehajúcej reakcie na pandémiu ochorenia COVID-19, ako aj pokiaľ ide o pripravenosť na podobné hrozby v budúcnosti.Vobude HERA úzko spolupracovať s ďalšími zdravotníckymi úradmi EÚ a jej členských štátov, s priemyslom, výskumníkmi, občianskou spoločnosťou a zahraničnými partnermi na tom, aby sa zlepšila pripravenosť EÚ na budúce mimoriadne situácie v oblasti zdravotníctva.Súčasťou týchto opatrení bude obstarávanie a vytváranie zásob zdravotníckeho materiálu s rozpočtom vyše 580 miliónov eur; uvoľnenie vyše 300 miliónov eur na výskum a vývoj zdravotníckych opatrení a inovačných technológií proti novým hrozbám; budovanie siete pohotovostných výrobných zariadení, ktoré možno mobilizovať v prípade núdze; vytvorenie rozsiahlej platformy EÚ pre klinické testovanie; identifikácia troch ďalších možných zdravotných kríz s veľkým dosahom (okrem pandémie koronavírusu), ktorá by sa mala uskutočniť do konca jari.V rámci procesu odhaľovania budúcich zdravotných hrozieb bude HERA posudzovať hrozby a zhromažďovať spravodajské informácie, vypracovávať modely na predpovedanie budúcich ohnísk nákazy a koncipovať plány reakcie na úrovni EÚ. Súčasťou opatrení na rok 2022 bude zavedenie najmodernejšieho systému odhaľovania a zberu údajov o zdravotných hrozbách v reálnom čase a vytvorenie špecializovanej IT platformy na posudzovanie hrozieb a stanovovanie priorít.V prípade ďalších cezhraničných zdravotných kríz na úrovni Únie sa prijmú dodatočné opatrenia. Aktivuje sa núdzové financovanie a spustia sa mechanizmy na monitorovanie, nový cielený vývoj, obstarávanie a nákup zdravotníckych vybavení a materiálov. K súčasným opatreniam v prospech členských štátov EÚ patrí zabezpečenie včasného poskytovania vakcín proti ochoreniu COVID-19, obstarávanie liekov na ochorenie COVID-19, zvýšenie vnútroštátnych kapacít na odhaľovanie a vedecké hodnotenie variantov a zabezpečenie dodávok vakcín po celom svete.