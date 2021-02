EÚ: Protikorupčný úrad sa zameral na bulharské ministerstvo vnútra

Brusel 2. februára (TASR) - Európsky protikorupčný úrad vyzval v pondelok Bulharsko, aby začalo trestné stíhanie vo veci údajného podvodu pri nákupe terénnych policajných vozidiel a vrátilo šesť miliónov eur. Uviedla to agentúra AFP.



Vo vyhlásení Európsky úrad pre boj proti podvodom (OLAF) tvrdí, že bulharské ministerstvo vnútra dostalo peniaze Európskej únie (EÚ) na nákup 350 terénnych vozidiel, namiesto toho však kúpilo jazdené autá typu SUV.



"OLAF tiež dospel k záveru, že existujú dôvody domnievať sa, že trestný čin (podľa bulharského trestného zákonníka ide o zneužitie právomoci)... mohli spáchať predstavitelia ministerstva," uvádza sa vo vyjadrení.



OLAF má vyšetrovacie právomoci, je však na EÚ a vládach členských krajín rozhodnúť sa, či sa budú jeho podnetmi ďalej zaoberať.



"Zmanipulované tendre, ktoré umožňujú potenciálnym podvodníkom napchať si vlastné vrecká na úkor občanov, sú typickým vzorcom podvodov. Je to o to znepokojujúcejšie, keď sa obeťou takejto aktivity stane taká dôležitá verejná inštitúcia, akou je polícia," povedal generálny riaditeľ OLAF Ville Itälä.