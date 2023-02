EÚ určuje spoločné ciele na väčšiu odolnosť voči prírodným katastrofám

Brusel 8. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala odporúčanie, ktorým stanovuje spoločné ciele na zvýšenie odolnosti voči prírodným katastrofám v oblasti civilnej ochrany. Opatrenia zahrnuté v piatich cieľoch by mali pomôcť európskym krajinám lepšie sa pripraviť na hrozby ako sú zemetrasenia, záplavy či lesné požiare. Informuje o tom spravodajca TASR.



"Vďaka európskej agende v oblasti odolnosti voči katastrofám bude EÚ a jej členské štáty lepšie pripravená reagovať na dôsledky veľkých katastrof, predchádzať im a pripraviť sa na ne. Zachráni to viac životov a zároveň lepšie ochráni občanov, živobytie a životné prostredie v Únii," uviedol v správe eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Eurokomisia v spolupráci s členskými štátmi určila päť cieľov. Prvým je zlepšenie posudzovania rizika, predvídania a plánovania riadenia rizika katastrof. Dôležité je podľa EK identifikovať zraniteľné miesta v kritických odvetviach a predvídať nebezpečenstvá a hrozby.



Druhým cieľom je príprava – zvýšenie informovanosti obyvateľstva o rizikách a jeho pripravenosti na ne. Do tretice je to zlepšenie systémov včasného varovania, čím sa zabezpečí, aby sa varovné správy na národnej, regionálnej a miestnej úrovni dostali včas k správnym ľuďom.



Štvrtým cieľom je posilnenie kapacity reakcie mechanizmu Únie v oblasti civilnej ochrany a piatym cieľom je zabezpečenie spoľahlivého systému civilnej ochrany. Podľa návrhu EK systémy civilnej ochrany musia byť nepretržite v prevádzke tak počas katastrofy, ako aj po nej.



V snahe začať s realizáciou týchto cieľov spúšťa eurokomisia päť iniciatív, jednu za každý cieľ. Jednou z nich bude iniciovanie celoeurópskeho programu na zvyšovanie povedomia o odolnosti voči katastrofám s názvom "preparEU", ktorý bude zameraný na európskych občanov. Ak rozsah katastrofy presiahne reakčné kapacity krajiny EÚ, tá môže podľa EK požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu v oblasti civilnej ochrany.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)