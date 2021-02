EÚ urýchli schvaľovanie vakcín na nové varianty koronavírusu

Frankfurt 14. februára (TASR) - Európska únia zrýchli schvaľovanie vakcín proti ochoreniu COVID-19, ktoré sú prispôsobené na nové varianty koronavírusu. Uviedla to v nedeľu eurokomisárka pre zdravie Stella Kyriakidesová, ktorú citovala agentúra Reuters.



"Rozhodli sme sa, že vakcína, ktorú výrobca vylepšil na základe predchádzajúcej vakcíny v boji proti novým mutáciám, už nemusí prejsť celým schvaľovacím procesom," povedala Kyriakidesová pre vydanie denníka Augsburger Allgemeine. Rýchlejšie tak podľa nej budú k dispozícii vhodné vakcíny bez toho, aby bola ohrozená bezpečnosť.



V členských krajinách EÚ, ktoré poväčšine odštartovali vakcinačnú kampaň 27. decembra, postupne narastá frustrácia z relatívne pomalého tempa očkovania, v ktorom zaostávajú za Britániou či USA.



Kyriakidesová je členkou novej pracovnej skupiny pod vedením eurokomisára pre vnútorný trh Thierryho Bretona, ktorá je zameraná na odstránenie obmedzenej výrobnej kapacity a na prispôsobenie produkcie novým variantom.



Hoci očkovanie v prvom štvrťroku 2021 odštartovalo pomaly, v druhom štvrťroku dôjde k zrýchleniu jeho tempa, pričom do konca septembra EÚ očakáva, že od výrobcov dostane dostatočné množstvo dávok, aby bolo zaočkovaných viac ako 70 percent populácie, uviedla Kyriakidesová.



Zopakovala tiež postoj Európskej komisie, že uzatváranie hraníc nie je účinnou zbraňou proti šíreniu nákazy.



Ako pripomenula agentúra Reuters, Nemecko zaviedlo od nedele pre cestujúcich z Českej republiky a rakúskej spolkovej krajiny Tirolsko sprísnené opatrenia na vstup do krajiny z dôvodu šírenia nových variantov koronavírusu SARS-CoV-2.