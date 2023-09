EÚ: Utečenci z Ukrajiny môžu v bloku zotrvať do marca 2025

Brusel 28. septembra (TASR) - Európska únia vo štvrtok schválila predĺženie dočasnej ochrany pre ľudí utekajúcich pred útočnou vojnou Ruska proti Ukrajine. Utečenci tak môžu v bloku zotrvať do 4. marca 2025, teda o rok dlhšie, ako sa pôvodne plánovalo. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"EÚ bude podporovať ukrajinský ľud tak dlho, ako to bude potrebné. Predĺženie ochranného štatútu poskytuje istotu viac ako štyrom miliónom utečencov, ktorí našli v EÚ bezpečné útočisko," vyhlásil španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska, ktorého krajina v súčasnosti predsedá Rade EÚ.



Únia vydala smernicu o dočasnej ochrane presídlených ľudí niekoľko dní po 24. februári 2022, keď Moskva napadla susednú Ukrajinu. Smernica umožňuje miliónom ľudí utekajúcich z Ukrajiny zostať na území EÚ.



Ochranné opatrenie poskytuje Ukrajincom v Únii prístup na trh práce, k lekárskej starostlivosti, vzdelávaniu či k bývaniu. Pôvodne malo platiť do 4. marca budúceho roka.



Náhle vysídlenie miliónov Ukrajincov v minulom roku predstavovalo najrýchlejšie rastúcu utečeneckú krízu, ktorej Európa čelila od druhej svetovej vojny, píše AFP.