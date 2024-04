EÚ uvalí nové sankcie na iránskych výrobcov dronov a striel

Brusel 18. apríla (TASR) - Lídri Európskej únie sa v stredu dohodli na uvalení nových sankcií na iránskych výrobcov dronov a riadených striel. Ide o reakciu EÚ na bezprecedentný útok Teheránu na Izrael, informovala v noci na štvrtok agentúra AFP.



Šéf EÚ Charles Michel označil zavedenie sankcií proti Iránu za "jasný signál, ktorý sme chceli vyslať".



Vôbec prvý priamy raketový a dronový útok Iránu na Izrael, ktorý sa odohral v noci na nedeľu, bol reakciou na nálet na iránsky konzulát v sýrskej metropole Damask z 1. apríla, ktorý sa pripisuje Izraelu – i keď ten sa k nemu neprihlásil, ale ani to nepoprel.



Nálet zrovnal so zemou päťposchodovú budovu konzulátu pri iránskom veľvyslanectve. Zahynulo tam sedem členov iránskych elitných Revolučných gárd vrátane dvoch generálov.



Podľa medializovaných správ Irán v noci na nedeľu zaútočil na Izrael viac než 300 bezpilotnými lietadlami a raketami. Izraelu a jeho spojencom vrátane USA či Británie sa podarilo zostreliť až 99 percent z nich.



Izraelský premiér Benjamin Netanjahu následne deklaroval, že Izrael sa rozhodne, ako reagovať na tento iránsky útok. V snahe zabrániť eskalácii na Blízkom východe globálne mocnosti po iránskom útoku vyzvali všetky zainteresované strany na zdržanlivosť.



Aj lídri EÚ vo svojom vyhlásení zo summitu v Bruseli žiadali "všetky strany, aby zachovali maximálnu zdržanlivosť a zdržali sa akéhokoľvek konania, ktoré by mohlo zvýšiť napätie v regióne".



EÚ už na Irán uvalila jeden balík sankcií v súvislosti s dodávkami bezpilotných lietadiel. Ich odberateľom je Rusko, ktoré ich používa vo vojne na Ukrajine. Tieto sankcie však mali na prerušenie väzieb medzi Teheránom a Moskvou len malý vplyv, doplnila AFP.