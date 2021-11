EÚ uvalí sankcie na Bielorusko pre krízu spojenú s migráciou

Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, sa zohrievajú pri ohni počas ich zhromaždenia na hranici pri bieloruskej dedine Grodno 10. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Migranti z Blízkeho východu a iných krajín, ktorí sa pokúšajú prekročiť hranice z Bieloruska do Poľska, si stavajú prístrešok počas ich zhromaždenia na hranici pri bieloruskej dedine Grodno 10. novembra 2021. Foto: TASR/AP

Brusel 10. novembra (TASR) - Európska únia uvalí na budúci týždeň sankcie na Bielorusko za to, že posiela tisíce migrantov na jej hranice. V stredu to počas návštevy Washingtonu oznámila predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová, informovali agentúry AFP a Reuters.Brusel obvinil Bielorusko z, pretože vábi tisíce migrantov, ktorých vzápätí posiela na hranice s Európskou úniou, aby ich nelegálne prekračovali.Podľa von der Leyenovej nie je situácia na hraniciach medzi Poľskom a Bieloruskom migračnou krízou, ale pokusomv Minsku o destabilizáciu situácie v susedných krajinách.uviedla von der Leyenová.EÚ podľa diplomatov zvažuje, že do sankčného zoznamu týkajúceho sa zmrazenia aktív a zákazu cestovania zaradí ďalších 30 jednotlivcov a subjektov vrátane bieloruskej leteckej spoločnosti Belavia a cestovných agentúr.Odborníci by mali v nadchádzajúcich dňoch definitívne dokončiť zoznam jednotlivcov a subjektov, na ktoré budú uvalené sankcie. Stať by sa tak malo ešte pred stretnutím ministrov zahraničných vecí 27 krajín EÚ, ktoré je naplánované na pondelok.Európska únia už uvalila sankcie na 166 jednotlivcov, ktorí majú vzťahy s bieloruským režimom, vrátane Lukašenka a jeho synov.Podľa agentúra AFP sa v súčasnosti Brusel snaží zastaviť tok migrantov do Bieloruska tým, že apeluje na krajiny — najmä na tie na Blízkom východe —, aby prestali do Minska posielať lietadla s migrantmi.Šéf diplomacie EÚ Josep Borrell uviedol, že v blízkom čase navštívi vyslanec Únie niekoľko krajín vrátane Spojených arabských emirátov, Libanonu, Iraku a Turecka, aby sa pokúsil presvedčiť miestnych predstaviteľov, aby cestovaniu migrantov zabránili.Západné krajiny už mesiace obviňujú bieloruský režim, že ako odvetu za uvalené sankcie posiela migrantov cez poľské hranice do EÚ.Poľsko však týchto migrantov odmieta prijať a výsledkom je, že v okolí hraníc uviazli v mrazivých teplotách tisíce zúfalých ľudí, ktorí sú obkolesení ozbrojenými zložkami oboch krajín.Bieloruský prezident Alexandr Lukašenko tvrdí, že za túto situáciu si môžu samotné západné krajiny, lebo v dôsledku ich konania ľudia utekajú zo svojej vlasti pred vojnou.