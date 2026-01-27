Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ uvalí sankcie na členov iránskych Revolučných gárd

Veľvyslanci členských štátov majú podľa diplomatov v stredu schváliť toto rozhodnutie pred jeho formálnym prijatím.

Brusel 27. januára (TASR) - Európska únia sa chystá zamerať na vysokopostavených členov iránskych Revolučných gárd v prvej vlne pripravovaných sankcií v reakcii na zásahy bezpečnostných zložiek Iránu proti protestujúcim. Uviedli to v utorok diplomati, informuje TASR podľa správy agentúry AFP.

Očakáva sa, že EÚ vo štvrtok na zasadnutí ministrov zahraničných členských krajín v Bruseli oznámi zmrazenie majetku a zákaz vydávania víz pre 21 osôb a subjektov vrátane vysokopostavených členov iránskych elitných Revolučných gárd.

Okrem toho sa očakáva, že uvalia sankcie na desať ďalších jednotlivcov a subjektov v súvislosti s dodávkami iránskych dronov a súčiastok Rusku pre použitie vo vojne na Ukrajine.

Poslanci Európskeho parlamentu minulý štvrtok vyzvali Radu EÚ, aby označila iránske Revolučné gardy za teroristickú organizáciu. Na rovnaké opatrenie v pondelok vyzval EÚ taliansky minister zahraničných vecí Antonio Tajani.

Doteraz EÚ uvalila sankcie na viac než 230 iránskych občanov vrátane členov vlády a parlamentu a na vyše 40 právnických osôb.

Protesty v Iráne sa začali 28. decembra 2025 a vyvolali ich ekonomické problémy spôsobené prudkým poklesom kurzu iránskej meny rial a nárastom inflácie. Z Teheránu sa postupne rozšírili do celej krajiny. Úrady na viacerých miestach obmedzili prístup na internet a mobilné siete, čím sa snažili obmedziť koordináciu protestov a sprístupnenie informácií o nich vonkajšiemu svetu.

Iránske úrady minulý týždeň stredu zverejnili prvý oficiálny počet obetí protestov, podľa ktorého prišlo o život 3117 ľudí - 2427 civilistov a príslušníkov bezpečnostných zložiek, zvyšok boli „teroristi“.

Organizácia Human Rights Activists News Agency (HRANA) so sídlom v USA uvádza, že pri protestoch v Iráne zahynulo najmenej 6126 ľudí, z toho 5777 protestujúcich. Okrem toho vážne zranenia údajne utrpelo 11.009 osôb a bezpečnostné sily zadržali 41.880 ľudí. Žiadne z týchto údajov nie je možné v súčasnosti nezávisle overiť.
