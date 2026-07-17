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EÚ uvalila nové sankcie na ruský vojensko-priemyselný komplex
Niekoľko týchto spoločností vyrába aj automatizované riadiace systémy pre ruský energetický sektor, čo predstavuje významný zdroj príjmov pre Kremeľ.
Autor TASR
Brusel 17. júla (TASR) - Európska únia v piatok rozhodla o uvalení sankcií na jednu osobu a päť subjektov zapojených do výroby dronov ako jednej časti ruského vojensko-priemyselného komplexu. Rada EÚ vo vyhlásení uviedla, že opatrenia schválila v reakcii na najnovšie ruské údery na Kyjev zo začiatku júla a úmyselné útočenie na ukrajinskú civilnú infraštruktúru. Informuje o tom TASR.
Sankcie sa vzťahujú na päť spoločností zo skupiny ABS Electro Group a predsedníčku jej predstavenstva. Skupina firiem podľa EÚ vyvíja a vyrába elektronické a ďalšie komponenty pre bezpilotné lietadlá, čím pomáha zvýšiť ich výkonnosť a odolnosť voči prostriedkom elektronického boja.
Niekoľko týchto spoločností vyrába aj automatizované riadiace systémy pre ruský energetický sektor, čo predstavuje významný zdroj príjmov pre Kremeľ.
Nové sankcie uvalila EÚ „vzhľadom na pretrvávajúcu a eskalujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine - vrátane nedávnych smrtiacich útokov na Kyjev v noci z 1. na 2. a z 5. na 6. júla 2026, ako aj jeho brutálnej vojenskej kampane, ktorá je úmyselne zameraná na civilnú infraštruktúru“, uvádza sa vo vyhlásení Rady EÚ.
Rusko pri rozsiahlych úderoch na ukrajinské hlavné mesto začiatkom júla pripravilo o život približne 50 ľudí a zranilo desiatky ďalších. Útok z noci na 2. júla bol podľa ukrajinských úradov najväčším úderom na Kyjev od začiatku tohto roku. Moskva vtedy zaútočila na Ukrajinu vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi.
Sankcie sa vzťahujú na päť spoločností zo skupiny ABS Electro Group a predsedníčku jej predstavenstva. Skupina firiem podľa EÚ vyvíja a vyrába elektronické a ďalšie komponenty pre bezpilotné lietadlá, čím pomáha zvýšiť ich výkonnosť a odolnosť voči prostriedkom elektronického boja.
Niekoľko týchto spoločností vyrába aj automatizované riadiace systémy pre ruský energetický sektor, čo predstavuje významný zdroj príjmov pre Kremeľ.
Nové sankcie uvalila EÚ „vzhľadom na pretrvávajúcu a eskalujúcu agresiu Ruska voči Ukrajine - vrátane nedávnych smrtiacich útokov na Kyjev v noci z 1. na 2. a z 5. na 6. júla 2026, ako aj jeho brutálnej vojenskej kampane, ktorá je úmyselne zameraná na civilnú infraštruktúru“, uvádza sa vo vyhlásení Rady EÚ.
Rusko pri rozsiahlych úderoch na ukrajinské hlavné mesto začiatkom júla pripravilo o život približne 50 ľudí a zranilo desiatky ďalších. Útok z noci na 2. júla bol podľa ukrajinských úradov najväčším úderom na Kyjev od začiatku tohto roku. Moskva vtedy zaútočila na Ukrajinu vyše 70 raketami a takmer 500 dronmi.