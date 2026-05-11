< sekcia Zahraničie
EÚ uvalila nové sankcie pre deportácie ukrajinských detí do Ruska
Ukrajina tvrdí, že približne 20.000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej krajiny.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 11. mája (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok odsúhlasili uvalenie nových sankcií na 16 jednotlivcov a sedem subjektov v Rusku „za systematickú nezákonnú deportáciu“ ukrajinských detí. Informuje o tom TASR.
„Rozhodnutie cieli na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu vrátane indoktrinácie a militarizovaného vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie a na dočasne okupované územia,“ uviedla Rada EÚ vo vyhlásení.
Ukrajina tvrdí, že približne 20.000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny.
V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli, a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny.
Subjekty zaradené na sankčný zoznam zahŕňajú federálne inštitúcie napojené na ruské ministerstvo školstva. Medzi jednotlivcami sú zasa napríklad politici alebo predstavitelia Ruskom okupovaných ukrajinských území.
Osobám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín EÚ. Občanom a firmám z EÚ bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje.
„Rozhodnutie cieli na osoby zodpovedné za systematickú nezákonnú deportáciu, nútené presuny a nútenú asimiláciu vrátane indoktrinácie a militarizovaného vzdelávania ukrajinských maloletých, ako aj za ich nezákonnú adopciu a presun do Ruskej federácie a na dočasne okupované územia,“ uviedla Rada EÚ vo vyhlásení.
Ukrajina tvrdí, že približne 20.000 detí bolo nezákonne poslaných do Ruska a Bieloruska, kde sú v niektorých prípadoch podrobené vojenskému výcviku a nútené bojovať proti armáde svojej vlastnej krajiny.
V súvislosti s deportáciami a násilným premiestňovaním detí vyšetrovacia komisia zriadená OSN v marci tohto roka obvinila Moskvu zo spáchania zločinu proti ľudskosti. Moskva odmieta, že by brala deti proti ich vôli, a tvrdí, že ľudia sa evakuujú dobrovoľne, aby sa dostali preč z vojnovej zóny.
Subjekty zaradené na sankčný zoznam zahŕňajú federálne inštitúcie napojené na ruské ministerstvo školstva. Medzi jednotlivcami sú zasa napríklad politici alebo predstavitelia Ruskom okupovaných ukrajinských území.
Osobám zaradeným na sankčný zoznam budú zmrazené ich aktíva a dostanú zákaz vycestovať do krajín EÚ. Občanom a firmám z EÚ bude zakázané poskytovať im finančné prostriedky alebo iné ekonomické zdroje.