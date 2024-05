EÚ uvalila sankcia na štyri ruské propagandistické médiá

Brusel 17. mája (TASR) - Členské krajiny EÚ uvalili sankcie na mediálnu platformu Voice of Europe a ďalšie tri ruské médiá za účasť na šírení ruskej propagandy. Oznámila to v piatok Rada EÚ, informuje TASR podľa správy agentúry DPA.



Okrem platformy Voice of Europe pridala EÚ na svoj sankčný zoznam aj na agentúru RIA Novosti a denníky Izvestija a Rossijskaja gazeta. Tieto médiá nebudú môcť vysielať a publikovať články na území krajín EÚ. Eurokomisárka pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová označila tieto médiá za "propagandistické siete napojené na Kremeľ".



Proruská platforma Voice of Europe sa v posledných týždňoch dostala do povedomia verejnosti po tom, ako ju Česká republika na základe vyšetrovania tajných služieb zaradila na svoj národný sankčný zoznam.



Hovorkyňa ruského ministerstva zahraničných vecí Marija Zacharovová v stredu varovala EÚ, že v prípade zavedenia sankcií voči ďalším ruským médiám západní novinári v Rusku pocítia "rýchlu, tvrdú a bolestivú reakciu" ruského štátu.