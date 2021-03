EÚ uvalila sankcie, ktoré trestajú Číňanov za zásahy proti Ujgurom

Brusel 22. marca (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských krajín Európskej únie schválili v pondelok v Bruseli prijatie sankcií voči štyrom čínskym predstaviteľom a jednému právnemu subjektu v súvislosti so zásahom Pekingu proti ujgurskej menšine. Informovala o tom agentúra DPA s odvolaním sa na diplomatické zdroje.



EÚ zaviedla reštriktívne opatrenia týkajúce sa porušovania ľudských práv v Číne vôbec prvýkrát od masakry na pekinskom Námestí nebeského pokoja (Tchien-an-men) z júna 1989.



Mená štyroch sankcionovaných osôb a jedného právneho subjektu by mali byť oficiálne čoskoro zverejniť.



Rozhodnutie o sankciách padlo počas minulotýždňových rokovaní veľvyslancov členských krajín pri EÚ (COREPER).



Čína už zareagovala rozhorčene na perspektívu sankcionovania svojich aktivít v autonómnej oblasti Sin-ťiang, kde žije početná ujgurská menšina.



Skupiny bojujúce za ľudské práva opakovane upozorňujú, že najmenej jeden milión Ujgurov a ďalších prevažne moslimských menšín bol uväznený v pracovných táboroch na severozápade tejto administratívnej oblasti, pričom Čína je obviňovaná aj z násilnej sterilizácie ujgurských žien a zavádzania nútených prác pre osoby deportované do týchto táborov.



Čína obvinenia z nútenej práce Ujgurov v Sin-ťiangu popiera a tvrdí, že výcvikové programy, pracovné programy a lepšie vzdelávanie pomáhajú potláčať extrémizmus a terorizmus v tomto regióne.